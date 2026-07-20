Змусили стояти з триколором: у "Скелі" пояснили, чи потрапили бійці в полон РФ у Костянтинівці

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував відео з двома українськими військовополоненими, яке напередодні поширили російські пропагандистські ресурси. У підрозділі заявили, що знають про інцидент, однак наголосили: ворог намагається використати окремий епізод бою як елемент інформаційної війни та створити хибне враження про ситуацію в Костянтинівці.

На сторінці у Facebook 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повідомили, що наразі триває з'ясування всіх обставин потрапляння українських військових у полон. Через проведення бойових дій у підрозділі не розкривають деталей операції, однак підкреслюють, що поширені російською стороною матеріали не відображають реальної картини боїв за місто.

У полку зазначили, що російська пропаганда намагається видати один окремий епізод за доказ нібито провалу всієї операції в Костянтинівці. Водночас військові наголошують, що бої за населений пункт тривають, а окремі успіхи чи втрати жодним чином не визначають загальний перебіг бойових дій.

Відео дня

У "Скелі" також назвали звістку про полон своїх бійців надзвичайно болючою, але підкреслили, що найголовніше — військовослужбовці залишилися живими. Підрозділ запевнив, що докладе всіх зусиль, аби сприяти їхньому якнайшвидшому поверненню додому.

Крім того, у полку повідомили, що під час тих самих боїв українські військові захопили в полон двох російських окупантів. За словами представників підрозділу, це ще раз свідчить про інтенсивність зіткнень і демонструє, що ситуацію не можна оцінювати лише за одним відео, яке сьогодні активно використовує російська пропаганда.

"Для полку полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому", — йдеться в дописі.

У заяві також наголосили, що демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки російськими військами, ані про поразку 425-го полку. У підрозділі зазначили, що окупанти традиційно використовують полонених як інструмент інформаційно-психологічного тиску, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати Сили оборони.

Як пише видання "Liga.net", На відео, яке опублікували російські ресурси, двоє українських військових стоять із прапорами України, до яких прикріплені фотографії президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після цього окупанти змушують полонених кинути українські прапори, взяти до рук російські триколори та озвучити заздалегідь підготовлені заяви.

На записі військовополонені стверджують, нібито їх відправили до Костянтинівки, знаючи, що місто перебуває під контролем російських військ. Також вони під примусом дякують 4-й гвардійській мотострілецькій бригаді РФ та виголошують проросійські фрази.

Варто зазначити, що будь-які заяви військовополонених, зроблені під контролем держави-агресора, не можуть вважатися добровільними чи достовірними. Загалом, полонені перебувають під повним контролем противника і можуть зазнавати психологічного або фізичного примусу, тому поширення таких відео є одним із методів російської інформаційної війни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше спростував заяви Кремля про нібито захоплення Костянтинівки та наголосив, що місто залишається під контролем Сил оборони України. Він також іронічно запропонував Володимиру Путіну провести переговори про завершення війни безпосередньо в Костянтинівці, якщо Росія справді контролює населений пункт. Крім того, угруповання військ "Схід" назвало заяви РФ черговим фейком і підтвердило, що бої за місто тривають.

Також заяви Кремля спростували і в ISW. Аналітики зазначили, що, хоча російські війська контролюють окремі об'єкти в місті, доказів встановлення повного контролю над населеним пунктом немає.