Заставили стоять с триколором: в "Скале" объяснили, попали ли бойцы в плен к РФ в Константиновке

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал видео с двумя украинскими военнопленными, которое накануне распространили российские пропагандистские ресурсы. В подразделении заявили, что знают об инциденте, однако подчеркнули: враг пытается использовать отдельный эпизод боя в качестве элемента информационной войны и создать ложное впечатление о ситуации в Константиновке.

На странице в Facebook 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сообщили, что в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств попадания украинских военных в плен. В связи с ведением боевых действий в подразделении не раскрывают подробностей операции, однако подчеркивают, что материалы, распространенные российской стороной, не отражают реальной картины боев за город.

В полку отметили, что российская пропаганда пытается выдать один отдельный эпизод за доказательство якобы провала всей операции в Константиновке. В то же время военные подчеркивают, что бои за населенный пункт продолжаются, а отдельные успехи или потери никоим образом не определяют общий ход боевых действий.

Відео дня

В "Скале" также назвали известие о пленении своих бойцов чрезвычайно болезненным, но подчеркнули, что самое главное — военнослужащие остались живы. Подразделение заверило, что приложит все усилия, чтобы способствовать их скорейшему возвращению домой.

Кроме того, в полку сообщили, что в ходе тех же боев украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов. По словам представителей подразделения, это еще раз свидетельствует об интенсивности столкновений и демонстрирует, что ситуацию нельзя оценивать только по одному видео, которое сегодня активно использует российская пропаганда.

"Для полка известие о пленении сослуживцев — это чрезвычайно тяжелая новость. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет содействовать проведению всех необходимых процедур для их скорейшего возвращения домой", — говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркнули, что демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки российскими войсками, ни о поражении 425-го полка. В подразделении отметили, что оккупанты традиционно используют пленных в качестве инструмента информационно-психологического давления, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать Силы обороны.

Как пишет издание "Liga.net", на видео, опубликованном российскими ресурсами, двое украинских военных стоят с флагами Украины, к которым прикреплены фотографии президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. После этого оккупанты заставляют пленных бросить украинские флаги, взять в руки российские триколоры и озвучить заранее подготовленные заявления.

На записи военнопленные утверждают, что их якобы отправили в Константиновку, зная, что город находится под контролем российских войск. Также они под принуждением благодарят 4-ю гвардейскую мотострелковую бригаду РФ и произносят пророссийские фразы.

Стоит отметить, что любые заявления военнопленных, сделанные под контролем государства-агрессора, не могут считаться добровольными или достоверными. В целом, пленные находятся под полным контролем противника и могут подвергаться психологическому или физическому принуждению, поэтому распространение таких видео является одним из методов российской информационной войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее опроверг заявления Кремля о якобы захвате Константиновки и подчеркнул, что город остается под контролем Сил обороны Украины. Он также иронично предложил Владимиру Путину провести переговоры о завершении войны непосредственно в Константиновке, если Россия действительно контролирует этот населенный пункт. Кроме того, группировка войск "Восток" назвала заявления РФ очередным фейком и подтвердила, что бои за город продолжаются.

Также заявления Кремля опровергли и в ISW. Аналитики отметили, что, хотя российские войска контролируют отдельные объекты в городе, доказательств установления полного контроля над населенным пунктом нет.