Непрерывное проникновение врага: военный назвал город, который Украина может потерять следующим

Константиновка может стать следующим городом, который потеряет Украина. Такую оценку озвучил бывший старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат, заявив, что ситуация в городе крайне тяжелая.

Об этом он рассказал в ток-шоу издания "Апостроф" "Ход Тузова".

По его словам, в Константиновке Донецкой области российские войска практически непрерывно пытаются проникнуть в город.

"В Константиновке очень сложная ситуация, происходит инфильтрация (ред. незаметное проникновение небольших групп военных противника через линию обороны или в населенный пункт). Просто каждую минуту физически постоянно происходит какая-то суматоха", — сказал он.

Онистрат также отметил, что доставка боекомплекта значительно затруднена.

"Ситуация в Константиновке очень сложная, физически работают над обеспечением снабжения. Чрезвычайно тяжелая ситуация. По моему внутреннему ощущению, Константиновка — это будет следующий город, который мы потеряем", — заявил он.

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В то же время он рассказал о ситуации и на других участках фронта. По словам Онистрата, сложная обстановка сохраняется в районе Гуляйполя (Запорожская область), Покровска, Доброполья и Краматорска (Донецкая область), а также Купянска (Харьковская область).

На Сумском и Харьковском направлениях ситуация, по его оценке, несколько проще, однако угроза проникновения и возможного наступления, в частности в направлении Чернигова и со стороны Беларуси, сохраняется.

Подводя итоги, Онистрат подчеркнул, что ситуация на всей линии фронта остается сложной. По его мнению, главная задача нового главнокомандующего — полностью понимать обстановку на фронте и принимать решения по противодействию российским войскам.

Напомним, 18 июля стало известно о ситуации в Константиновке. Бойцы подразделения "Скала" сообщили, что проникли в город и водрузили украинский флаг на центральной площади. Впоследствии появилась информация об их взятии в плен. В подразделении подтвердили, что военные живы, но действительно находятся в плену.

Кроме того, в июне Фокус собрал оценки военных экспертов относительно ситуации в Константиновке. Они объяснили, при каких условиях российские войска могут захватить город.