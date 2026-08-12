Контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку: у DeepState показали, як змінилася карта бойових дій

Збройні сили України звільнили 19 населених пунктів і відкинули противника із 6 сіл в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку упродовж останніх місяців.

Українські військові звільнили населені пункти, розташовані на стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Увечері 12 серпня аналітики проєкту DeepState показали, як тепер виглядає мапа бойових дій.

За інформацією аналітиків, ЗСУ звільнили Березове, Вороне, Воскресенку, Грушевське, Зелений Гай, Зірку, Злагоду, Калинівське, Красногорське, Мирне, Новохатське, Піддубне, Привілля, Рибне, Січневе, Степове, Тернове, Толстой і Ялту. Ще у шести селах — Запорізькому, Новогеоргіївці, Новогригорівці, Новомиколаївці, Новопавлівці та Привільному, — українські підрозділи відкинули сили противника.

Відео дня

Зміни на карті бойових дій DeepState після контрнаступу ЗСУ на Олександрівському напрямку

ЗСУ здійснили контрнаступ на Олександрівському напрямку — що відомо

Вдень 12 серпня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком та командувачем ДШВ ЗСУ Олегом Апостолом повідомив, що українським військовим вдалося звільнити низку населених пунктів на Олександрівському напрямку. У період з січня по серпень 2026 року десантно-штурмові війська Збройних сил України та інші залучені підрозділи звільнити територію площею 745 квадратних кілометрів.

Президент заявив, що в ході операції було звільнено загалом 26 населених пунктів.

Окрім того, російські підрозділи зазнали значних втрат під час операції: щонайменше 9550 російських військових загинули, а ще понад 6600 осіб отримали поранення. Також ЗСУ вдалося захопити у полон окупантів.

Головнокомандувач Драпатий також розповів, що перший етап контрнаступальної операції тривав від кінця січня по травень. За цей час вдалося звільнити територію площею близько 450 квадратних кілометрів. Другий етап розпочався 5 травня та триває дотепер.

Нагадаємо, 12 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження чотирьох військових кораблів РФ під час атаки на військово-морську базу у Новоросійську.

Також 12 серпня у Центрі протидії дезінформації повідомили, що ЗС РФ "захопили" село на Харківщині, якого насправді вже не існує.