Наступательная операция ВСУ: сколько территории освободили украинские военные с января

С января по август этого года десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины и другие привлеченные подразделения провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении.

Во время операции удалось освободить территорию 745 квадратных километров. 26 сел Днепровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины, заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, начальником Генштаба ВСУ Игорем Скибюком и командующим ДШВ ВСУ Олегом Апостолом.

Также, отметил политик, оккупанты понесли серьезные потери: не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Кроме того, есть взятые в плен российские военнослужащие.

По словам Михаила Драпатого, во время первого этапа наступательной операции, который продолжался с 29 января по май, удалось освободить около 450 квадратных километров.

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"Во время второго этапа, который стартовал 5 мая и продолжается сейчас, было освобождено и установлено контроль над 490 квадратными километрами, а также освобождено 12 населенных пунктов: восемь — в Днепропетровской, четыре — в Запорожской области. Также проведен поиск и уничтожение противника, который инфильтрировался в тыловой полосе еще на площади 300 квадратных километров. Всего во время проведения двух этапов наступательной операции освобождено 745 квадратных километров и 26 населенных пунктов", — объяснил генерал.

Он добавил, что ДШВ в составе четырех бригад и двух штурмовых полков за последнюю неделю восстановили контроль над примерно 15 квадратными километрами нашей территории.

Накануне Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия сразу после выборов в Госдуму проведет срочную мобилизацию нескольких сотен тысяч человек до конца года и еще столько же — в следующем году.

Напомним, Воздушные силы ВСУ изменили формат отчетности по обстрелам.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ записали обращение к новому главкому Драпатому.