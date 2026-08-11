Без ротации с апреля: бойцы ВСУ записали обращение к новому главкому Драпатому (видео)

В сети появилось видео, на котором военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны жалуются на отсутствие ротации и поставок еды и воды. Командование заявляет, что их обращение "не отражает всех обстоятельств" ситуации.

В видео командир взвода огневой поддержки 3-го батальона 121-й бригады, лейтенант Сищук, рассказал, что он и его личный состав находятся в командировке во 2-м батальоне беспилотных систем 121-й ОБрТрО и выполняют задачи на Запорожском направлении. Сищук пояснил, что уже обращался ко всем "другим инстанциям", но они не помогли, и поэтому "единственная надежда" — на Михаила Драпатого, который недавно сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ.

Сищук рассказал, что он и его сослуживцы прибыли на смену военнослужащим, которые провели на позициях восемь месяцев без ротации. При этом им самим обещали, что их ротация продлится один месяц, однако на данный момент они находятся на позициях с апреля.

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Кроме того, по словам Сищука, командование утверждало, что на линии, где они ведут оборону, имеются готовые основные и запасные позиции, "но, как оказалось, это не так".

"Нам говорили, что у них налажено снабжение и логистика, и что они все сбрасывают с дронов. Это тоже не так. Сейчас мы находимся в укрытии, которое нашли, ведь все позиции уничтожены. Снабжения продовольствием и питьевой водой нет от трех до семи суток", — говорит командир взвода и добавляет, что в таких условиях, "чтобы поддержать организм", военные вынуждены пить собственную мочу.

Воду могут не доставлять в течение 3–7 суток, а в некоторых случаях — до 12 суток.

Продукты питания могут поступать раз в 3–7 суток, при этом, по словам бойцов, продукты часто испорчены и непригодны для употребления.

Лекарства в случаях крайней необходимости могут поступать с опозданием, когда помощь уже требуется срочно.

По его словам, их родным и командованию 3-го батальона сообщали, что военные обеспечены всем необходимым. В то же время, когда поступят поставки, его личный состав получает меньшее количество еды.

"Некоторые из моих военнослужащих несколько дней находились [в состоянии] полубессознательности из-за нехватки воды и еды. Я принял решение, что при благоприятных условиях я и мой личный состав покинем позиции, не дожидаясь смены, ведь ни сил, ни возможности оставаться на позициях у нас нет. Мы не отказываемся служить, но другого выхода у нас нет. Просим предоставить коридор для безопасного выхода отсюда и транспорт для эвакуации", — добавил военный.

Видео 121-й отдельной бригады территориальной обороны — реакция командования

В 121-й бригаде заявили, что командование продолжает принимать необходимые меры для надлежащего обеспечения военнослужащих. Там утверждают, что в течение месяца подразделению Сищука доставили 27 посылок весом около девяти килограммов каждая и заявляют, что осуществляют поставки "по установленному графику".

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В то же время командование признало, что на Запорожском направлении ситуация "крайне сложная": "Неблагоприятные погодные условия, постоянные действия противника и работа вражеских средств РЭБ порой мешают доставлять грузы вовремя и в целости и сохранности".

"Мы понимаем обеспокоенность военнослужащих, поддерживаем каждого из них и вместе с ними переживаем возникшие трудности. Командир бригады лично общается с военными и знает о сложившейся ситуации. Информация, озвученная в видеообращении, не отражает всех обстоятельств", — говорится в заявлении, в котором призвали "воздерживаться от преждевременных выводов и не распространять информацию без учета полного контекста".

В бригаде заверили, что в ближайшее время постараются провести ротацию военнослужащих, чтобы не подвергать их опасности.

Напомним, ранее капитан ВСУ Даниил Яковлев заявил, что регулярная ротация военных на передовой каждые два месяца требует дополнительных людских ресурсов, которых сейчас не хватает, и поэтому она невозможна.

Впрочем, 30 апреля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой. Командиры должны обеспечить пребывание военных на позициях до двух месяцев, после чего должна состояться обязательная замена в срок не позднее одного месяца.