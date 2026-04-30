Ротация военных на передовой после двух месяцев: Сырский подписал приказ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих боевые задачи на переднем крае. Командиры должны обеспечить пребывание военных на позициях до двух месяцев, после чего должна состояться обязательная замена в срок не позднее одного месяца.

Александр Сирский сообщил в Telegram 30 апреля о том, что он подписал приказ, который вводит обязательную ротацию военных, привлеченных к выполнению задач на передовой. Главком ВСУ объяснил, что из-за доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий. По его словам, существенно трансформировались представления о переднем крае, тыле и глубине боевых порядков. Также значительно сложнее стали логистика и перемещение как непосредственно на поле боя, так и между передовыми позициями и тыловыми районами.

"С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", — отметил Сырский.

Командиры должны создать условия, при которых военнослужащие будут оставаться на позициях до двух месяцев. После этого должна состояться обязательная замена, то есть ротация, которую нужно провести не позднее чем в течение одного месяца. Сырский отметил, что ротации украинских воинов должны планироваться заранее. При этом командиры должны учитывать текущую обстановку, характер боевых действий, а также имеющиеся силы и средства.

"Также приказом определены обязательные требования:

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, которые завершили выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях", — указал Сырский.

Главнокомандующий заявил, что выполнение требований приказа будет находиться под жестким контролем. За нарушение предусмотрена неотвратимая ответственность согласно действующему законодательству и уставам ВСУ. Сырский подчеркнул, что своевременная ротация — это не только вопрос организации службы. По его словам, она напрямую связана с сохранением жизни украинских военных и устойчивостью обороны.

"Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, которые выполняют боевые задачи на переднем крае", — подытожил Сырский.

