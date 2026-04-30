Ротація військових на передовій після двох місяців: Сирський підписав наказ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї. Командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців, після чого повинна відбутися обов’язкова заміна у строк не пізніше одного місяця.

Олександр Сирський повідомив у Telegram 30 квітня про те, що він підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових, залучених до виконання завдань на передовій. Главком ЗСУ пояснив, що через домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій. За його словами, суттєво трансформувалися уявлення про передній край, тил і глибину бойових порядків. Також значно складнішими стали логістика та переміщення як безпосередньо на полі бою, так і між передовими позиціями та тиловими районами.

"З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", — зазначив Сирський.

Командири повинні створити умови, за яких військовослужбовці залишатимуться на позиціях до двох місяців. Після цього має відбутися обов’язкова заміна, тобто ротація, яку потрібно провести не пізніше ніж протягом одного місяця. Сирський наголосив, що ротації українських воїнів мають плануватися заздалегідь. При цьому командири повинні враховувати поточну обстановку, характер бойових дій, а також наявні сили й засоби.

"Також наказом визначено обов’язкові вимоги:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях", — вказав Сирський.

Головнокомандувач заявив, що виконання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення передбачена невідворотна відповідальність згідно з чинним законодавством і статутами ЗСУ. Сирський підкреслив, що своєчасна ротація – це не лише питання організації служби. За його словами, вона безпосередньо пов’язана зі збереженням життя українських військових і стійкістю оборони.

"Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, що військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що проблеми із забезпеченням у 14-й окремій механізованій бригаді не мають системного характеру. Водночас її офіс знав про ситуацію ще до публічного розголосу та намагався врегулювати її без зайвої уваги.

Раніше ми також інформували, що в Україні обговорюють реформу мобілізації, яка може передбачати запровадження чітких термінів служби – орієнтовно 2–3 роки. Такі пропозиції озвучила військова омбудсманка Ольга Решетилова, наголосивши на необхідності законодавчо врегулювати ротацію військових.