Друга скарга за 1,5 роки роботи: Решетилова пояснила ситуацію з голодуванням бійців 14-ї ОМБр

Офіс військового омбудсмана був поінформований про проблеми із забезпеченням у 14-й окремій механізованій бригаді ЗСУ ще до того, як ситуація набула публічного розголосу. Водночас, подібні випадки не мають системного характеру, хоча питання ротації та логістики на передовій залишаються проблемними.

Як розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю виданню "Українська правда", інформація про складнощі із забезпеченням у 14-й окремій механізованій бригаді була відома її офісу заздалегідь. За її словами, тоді ситуацію намагалися врегулювати у робочому порядку, без публічного розголошення, щоб не створювати додаткових ризиків для особового складу та не ускладнювати виконання бойових завдань.

Варто зазначити, що розмова "УП" з омбудсманкою відбулася ще до того, як історія з позиціями на Куп’янському напрямку набула широкого суспільного резонансу. Пізніше стало відомо, що військові 14-ї ОМБр тривалий час перебували на лівому березі Осколу на Харківщині в умовах обмеженого доступу до базових ресурсів — зокрема без стабільного постачання води, їжі та медикаментів.

За словами Решетилової, офіс військового омбудсмана був залучений до опрацювання проблеми спільно з оновленим командуванням підрозділу. Вона зазначила, що паралельно у військовому керівництві відбувалися управлінські рішення, зокрема кадрові перестановки. При цьому вона підкреслила, що остаточні висновки робити зарано, оскільки тривають перевірки обставин подій.

На її переконання, подібні інциденти зазвичай виникають через несвоєчасні рішення щодо ротації підрозділів або недостатньо ефективне планування змін на конкретних ділянках фронту. Крім того, вона наголосила, що за весь час її роботи це лише другий випадок, коли надходили скарги на повну відсутність логістичного забезпечення на позиції. Попередній подібний випадок, за її словами, також був зафіксований на цьому ж напрямку минулого року.

"Не хотіла б, щоб у суспільства склалося враження, що це типова ситуація: за майже 1,5 року моєї роботи це друга скарга на абсолютну відсутність логістики на позиції. Попередня була влітку минулого року, до речі, на цьому ж напрямку", — зазначила посадовиця.

Вона також навела приклад іншого звернення, коли родичі військовослужбовця передали фото його критичного виснаження після тривалого перебування на позиції.

"Дружина одного з військовослужбовців Сил ТРО так само мені надіслала його фото, на якому було видно суттєву втрату ваги і виснаження. Після мого звернення зусиллями 92-ої бригади позиція була розблокована, бійцям доставили воду і їжу, їх вивели на відновлення протягом тижня", — пояснила вонаю

Та все ж питання логістичного забезпечення в більшості випадків, як уточнила Решетилова, функціонує належним чином, зокрема завдяки організації доставок на передові позиції. Водночас вона звернула увагу на іншу проблему — надто тривале перебування військових на бойових завданнях без ротації.

"Згідно з наказом головкома, максимальне перебування військовослужбовця на позиції – 15 днів. Але це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні. Ми маємо встановити реалістичні строки виконання бойових завдань для піхоти і штурмовиків безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому змінити інструкції щодо перебування на позиціях", — сказала вона "УП".

Наразі ж Офіс військового омбудсмана працює над пропозиціями для внесення змін до чинних інструкцій, щоб встановити більш реалістичні строки перебування військових на передовій з урахуванням умов сучасної війни. Також у відомстві триває дослідження психологічного стану військовослужбовців, які довгий час перебувають на бойових позиціях. Попередні висновки свідчать, що після приблизно 40 діб безперервного перебування на передовій у частини бійців може виникати емоційне виснаження та стан апатії.

"Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні – у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", — пояснила Решетилова в інтерв’ю.

Скандал із забезпеченням бійців 14 ОМБр — що про це відомо

Нагадаємо, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повідомили про перебування на позиціях під Куп’янськом протягом 17 днів без регулярного постачання їжі. Інформація про виснаження військових та відповідні фото швидко поширилися в медіа і соцмережах та були передані до Генерального штабу ЗСУ. Після розголосу в армійському командуванні ухвалили кадрові рішення — від виконання обов’язків усунули командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу. Крім того, у Генштабі заявили, що причиною інциденту стали проблеми в управлінні та приховування реального стану справ на ділянці фронту. В цілому, на цьому напрямку була складна логістична ситуація через бойові дії та активність ворожих дронів, тому доставка забезпечення на позиції ускладнювалася.

