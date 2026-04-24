Голодування бійців 14 бригади: що сталось з підрозділом та яка реакція керівництва ЗСУ (відео)

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого (14 ОМБр) 17 днів сиділи на позиціях без постачання їжі, розповіли медіа. Військові показали, які виглядають через нестачу харчів, і їхнє звернення дійшло до Генерального штабу Збройних сил України. Які рішення прийняло командування та чому люди сиділи в окопах з неналагодженою логістикою?

Генштаб усунув від обов’язків командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу, ідеться у заяві українського командування. Зняті командири приховували реальний стан справ на лінії оборони біля річки Оскіл, і тому виникли проблеми у бійців на даному відтинку фронту. Фокус зібрав інформацію про скандал з 14 ОМБр ЗСУ, про який стало відомо завдяки розголосу у соцмережах та медіа.

Скандал з 14 бригадою — деталі

Про голодування бійців 14 бригади стало відомо з повідомлення військової кореспондентки Юлії Кирієнко-Мерінової та репортажу ТСН на основі звернення родин. У мережі з'явилась серія фото і відео військових на позиціях, на яких вони показували виснаженість через нестачу харчування. У дописі ідеться про те, що 2-й механізований батальйон 14 бригади прикомандирували до 2-го батальйону 30 бригади, і їм не постачають достатньо їжі, ідеться у дописі. Бійці тримають лінію оборони під Куп'янськом і їм 17 днів не передавали їжу в окоп, у якому вони сиділи. Також уточнюється, що буде реакція командування щодо 14 бригади, а офіцери 30 бригади намагаються розібратись, як з'явилась така проблема.

Своєю чергою на сторінці Facebook бригади опублікували відео з розповіддю про складну логістику на відтинку фронту. На відео бачимо пошкоджену машину, яка мала доправити на фронт необхідні речі, але потрапила під удар БпЛА РФ.

Реакція Генштабу на історію з 14 бригадою ЗСУ

На інформацію з соцмереж відреагували у Генштабі ЗСУ. Майже через добу після появи фото, зранку 24 квітня, українське командування зняло з посади командирів 14 бригади та 10 корпусу (до його складу входив підрозділ). Новий командир 14 бригади — Тарас Максімов (змінив попередника — Анатолія Лисецького), а бригадний генерал Артем Богомолов очолив 10 корпус замість генерала Сергія Перця. Журналісти "Суспільного" розповіли, що Максімов — колишній офіцер цієї ж бригади, який раніше відповідав за артилерію, потім був заступник комбрига, а з грудня 2024 очолив 155 бригаду ЗСУ. Командування пояснило, що бійці боронять річку Оскіл під Куп'янськом, де справді ускладнена логістика. Втім, попередній командир приховував ситуацію, не доповідав про втрату позицій і не нараховуй постачання, ідеться у повідомлення.

Зранку 24 квітня новий командир 14 бригади поспілкувався з бійцями та розповів, що стежитиме за їхнім харчуванням. Тарас Максімов сказав солдатам, що вони можуть звертатись до нього "на пряму", і він допоможе розв'язати проблеми. Водночас журналістка Кирієнко повідомила, що мала розмову з постраждалими солдатами: вони сказали, що їм доправили харчування і що все гаразд.

Інші підрозділи Сил оборони — про інцидент з 14 бригадою

На події з 14 бригадою відреагували інші керівники Сил оборони. Зокрема, командування угрупування Об'єднаних сил ЗСУ написало на Facebook, що стався "жахливий управлінський сором". Зауважується, що проблема з постачанням, яка виникла на позиціях, — це наслідок помилок на рівні командування корпусу та взаємодії між підрозділами. Також ідеться про ще низку проблем — від приховування правди про ситуацію до недоліків роботи безпілотників та інших сил, які можуть заважити ЗС РФ руйнувати логістику.

"Командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу. Для підтримки підрозділів були негайно додатково виділені ресурси", — ідеться у дописі.

На сторінці 14 бригади у Facebook з'явилось повідомлення від нового командування. Наголошується, що виправлять помилку і що тримають зв'язок з родинами бійців та бійцями.

Тим часом Військова служба правопорядку поки не коментувала голодування бійців 14 бригади. Останній допис правоохоронців стосується історії з заступником командиром 58 бригади, який опинився під слідством через підозру у хабарництві за переведення в інший підрозділ.

