Заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади затримали: у чому його підозрюють, — ЗМІ

Заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського затримали правоохоронці, повідомляють інсайдери.

Мова йде про підполковника Максима Бобровського, який міг вимагати хабар за переведення до іншої військової частини, повідомляє 58 ОМБр та "Українська правда", посилаючись на свої джерела у військових колах.

У своєму повідомленні бригада заявляє, що "всіляко сприяє проведенню досудового розслідування". Але військові закликають робити певні висновки тільки після проведення розслідування та рішення суду.

"Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об'єктивному встановленні всіх обставин справи. Водночас наголошуємо, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду. Закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної інформації, чуток та спекуляцій, які можуть зашкодити об'єктивному розслідуванню, а також негативно вплинути на репутацію військовослужбовців та боєздатність підрозділу", — йдеться у заяві.

Також командування бригади наголошує, що "58 окрема мотопіхотна бригада продовжує надійно утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку та сумлінно виконує поставлені бойові (спеціальні) завдання".

У 58 ОМПБр прокоментували інформацію про затримання заступника командира

Натомість журналісти "УП" з'ясували, що фігурантом розслідування є підполковник Максим Бобровський. Його підозрюють у ймовірному вимаганні хабаря за переведення до іншої військової частини.

ЗМІ пише, що командування Сухопутних військ заявило, що не може розголошувати дані слідства, але вони сприяють розслідуванню та радять дочекатися рішення суду.

На момент публікації цієї новини правоохоронці не коментують інцидент.

Нагадаємо, що чиновник "Укрзалізниці" попався на хабарі. $100 тисяч вимагав заступник директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" від представника підприємства з виробництва гранітної продукції в Хмельницькій області.

Саме в таку суму він пропонував "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка залишалася на балансі "Укрзалізниці" і проходила через родовище

Також заступника начальника Рівненського СБУ затримали під час отримання $620 тисяч хабаря. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела. За даними депутата "Європейської солідарності", було затримано полковника І. Бріку під час отримання хабара