Заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады задержали: в чем его подозревают, — СМИ

Заместителя командира 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского задержали правоохранители, сообщают инсайдеры.

Речь идет о подполковнике Максиме Бобровском, который мог требовать взятку за перевод в другую воинскую часть, сообщает 58 ОМБр и "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в военных кругах.

В своем сообщении бригада заявляет, что "всячески способствует проведению досудебного расследования". Но военные призывают делать определенные выводы только после проведения расследования и решения суда.

"Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела. В то же время подчеркиваем, что в соответствии с Конституцией Украины и уголовного процессуального законодательства действует принцип презумпции невиновности. Любые окончательные выводы относительно виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда. Призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной информации, слухов и спекуляций, которые могут повредить объективному расследованию, а также негативно повлиять на репутацию военнослужащих и боеспособность подразделения", — говорится в заявлении.

Также командование бригады отмечает, что "58 отдельная мотопехотная бригада продолжает надежно удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении и добросовестно выполняет поставленные боевые (специальные) задачи".

В 58 ОМПБр прокомментировали информацию о задержании заместителя командира

Зато журналисты "УП" выяснили, что фигурантом расследования является подполковник Максим Бобровский. Его подозревают в вероятном вымогательстве взятки за перевод в другую воинскую часть.

СМИ пишет, что командование Сухопутных войск заявило, что не может разглашать данные следствия, но они способствуют расследованию и советуют дождаться решения суда.

На момент публикации этой новости правоохранители не комментируют инцидент.

