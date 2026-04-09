Чиновник "Укрзалізниці" попался на взятке в $100 тысяч: обещал решить вопрос (фото)

$100 тысяч требовал заместитель директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзалізниця" от представителя предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области.

Именно в такую сумму он предлагал "решить вопрос" с демонтажем и списанием железнодорожного пути, который оставался на балансе "Укрзалізниці" и проходил через месторождение, мешая расширению производства, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что сначала было запланировано инициировать "сезонный объезд", чтобы специальная комиссия сочла этот участок железнодорожного пути нерентабельным, после чего разобрать его, списать и исключить из реестров. Затем этот участок намеревались передать предприятию для расширения карьера.

По словам фигуранта, процедура сложная, требует согласований с руководством "Укрзалізниці", Мининфраструктуры и профильными подразделениями. Он обещал, что в течение 3-6 месяцев решит этот вопрос "под ключ", поскольку уже якобы имеет подобный опыт на Львовской железной дороге.

За свои услуги деньги мужчина потребовал наперед и был задержан правоохранителями как раз в момент получения суммы и. Во время обыска у него обнаружили и изъяли не только наличные средства, но и расписку, которые он сам написал.

Обыски прошли у него на работе и по месту жительства, а также в автомобиле.

Ему объявлено о подозрении по по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. В суд уже подано ходатайство о заключении под стражу.

Наличные правоохранители обнаружили в момент их получения фигурантом Фото: Офис генпрокурора

За свои услуги подозреваемый требовал деньги наперед Фото: Офис генпрокурора

Следствие по делу продолжается, и сейчас правоохранители проверяют другие возможные эпизоды и круг причастных лиц.

"Укрзалізниця" начала служебную проверку

Реакция "Укрзалізниці" не заставила себя ждать. Случившее там назвали "позорным фактом". В УЗ признали, что сотрудник экологического направления задержан за вымогание взятки с предпринимателя и обещание "помощи" с высвобождением площадей и расширением бизнеса.

В компании заявили, что максимально содействуют расследованию ГБР и Национальной полиции.

"Уже вчера оперативно переданы все запрашиваемые материалы. Наша служба корпоративной безопасности на постоянной связи со следователями, чтобы помочь выяснить все обстоятельства. И вдруг будут еще скомпрометированы сотрудники компании – полное содействие в их обнаружении", — заверили в УЗ.

Также началась внутренняя служебная проверка по обнародованным фактам.

"Работника тут же отстраняем от исполнения должностных обязанностей. Если только будут признаки, что должностное лицо действовало не само, все причастные будут сразу отстранены, а все материалы переданы правоохранителям", — говорится в сообщении.

Клиентов компании, поставщиков, партнеров и граждан предупредили: в случае, если кто-то прикрывается работой в "Укрзалізниці", предлагает услуги "содействия" или "ускорение" — ни в коем случае не стоит принимать подобные предложения, а сразу же сообщать на горячую линию.

