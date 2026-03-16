Замначальника Ровенского СБУ задержали при получении $620 тысяч взятки, — нардеп

В Ровенской области был задержан заместитель начальника СБУ в регионе. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.

По данным депутата "Европейской солидарности", был задержан полковник И. Брику во время получения взятки в сумме 620 тысяч долларов. Об этом нардеп написал в Telegram.

По информации источников Гончаренко, взятка была передана за получение разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.

Фото: Скриншот

Зато блогер Игорь Лаченков сообщил еще ряд деталей. По его информации, внутренняя безопасность СБУ ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с добытчиков янтаря на Ривненщине. "На горячем" задержаны полковники и их посредник.

Он сообщил о задержании трех должностных лиц:

Олег Токарчук — заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Игорь Брика — заместитель начальника УСБУ в Ровенской области.

Андрей Авдиевский — посредник и "кассир" схемы.

По его словам, 620 тысяч долларов — это сумма за закрытие уголовного дела против группы компаний "Амбер Гальбин".

Также в рамках схемы требовали 400 долларов в сутки — ежедневная "дань" с каждой работающей помпы за спокойную работу.

"Лачен" также опубликовал фотографии задержания. Зато Алексей Гончаренко сообщил, что его источники подтверждают, что был задержан заместитель председателя СБУ в Киевской области.

Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише"

В то же время официальной информации об этом пока нет — в НАБУ, САП, полиции или Офисе генерального прокурора это сообщение не комментировали.

Коррупция на строительстве укрытий для военных самолетов: что известно

Напомним, что 25 февраля стало известно о задержании двух высокопоставленных офицеров. Речь идет о полковнике Андрее Украинце, который возглавляет логистику Воздушных сил ВСУ, и полковнике Владимире Компаниченко, руководителе управления СБУ в Житомирской области. Обоих подозревают в получении взятки на 320 тысяч долларов, связанной со строительством защитных сооружений на военных аэродромах.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил задержание и уточнил детали: чиновники якобы пытались подкупить контрразведку и аудиторов, чтобы скрыть недостатки реализации проекта. Неправомерную выгоду они получить не успели — правоохранители задержали их "на горячем", при попытке передачи взятки.

Кроме того, 26 февраля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующему логистики Воздушных сил ВСУ полковнику Андрею Украинцу и начальнику управления СБУ в Житомирской области полковнику Владимиру Компаниченко выдвинуто подозрение в хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений для военных самолетов. Также Офис Генерального прокурора обнародовал аудиозаписи, в которых фигуранты обсуждали формальное согласование работ, распределение бюджетных средств и гарантирование выполнения всех платежей независимо от фактического качества сооружений.

Впоследствии начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Суд также определил альтернативу — залог почти семь миллионов гривен.