Замначальника Ровенского СБУ задержали при получении $620 тысяч взятки, — нардеп
В Ровенской области был задержан заместитель начальника СБУ в регионе. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.
По данным депутата "Европейской солидарности", был задержан полковник И. Брику во время получения взятки в сумме 620 тысяч долларов. Об этом нардеп написал в Telegram.
По информации источников Гончаренко, взятка была передана за получение разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.
Зато блогер Игорь Лаченков сообщил еще ряд деталей. По его информации, внутренняя безопасность СБУ ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с добытчиков янтаря на Ривненщине. "На горячем" задержаны полковники и их посредник.
Он сообщил о задержании трех должностных лиц:
- Олег Токарчук — заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
- Игорь Брика — заместитель начальника УСБУ в Ровенской области.
- Андрей Авдиевский — посредник и "кассир" схемы.
По его словам, 620 тысяч долларов — это сумма за закрытие уголовного дела против группы компаний "Амбер Гальбин".
Также в рамках схемы требовали 400 долларов в сутки — ежедневная "дань" с каждой работающей помпы за спокойную работу.
"Лачен" также опубликовал фотографии задержания. Зато Алексей Гончаренко сообщил, что его источники подтверждают, что был задержан заместитель председателя СБУ в Киевской области.
В то же время официальной информации об этом пока нет — в НАБУ, САП, полиции или Офисе генерального прокурора это сообщение не комментировали.
Коррупция на строительстве укрытий для военных самолетов: что известно
Напомним, что 25 февраля стало известно о задержании двух высокопоставленных офицеров. Речь идет о полковнике Андрее Украинце, который возглавляет логистику Воздушных сил ВСУ, и полковнике Владимире Компаниченко, руководителе управления СБУ в Житомирской области. Обоих подозревают в получении взятки на 320 тысяч долларов, связанной со строительством защитных сооружений на военных аэродромах.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил задержание и уточнил детали: чиновники якобы пытались подкупить контрразведку и аудиторов, чтобы скрыть недостатки реализации проекта. Неправомерную выгоду они получить не успели — правоохранители задержали их "на горячем", при попытке передачи взятки.
Кроме того, 26 февраля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующему логистики Воздушных сил ВСУ полковнику Андрею Украинцу и начальнику управления СБУ в Житомирской области полковнику Владимиру Компаниченко выдвинуто подозрение в хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений для военных самолетов. Также Офис Генерального прокурора обнародовал аудиозаписи, в которых фигуранты обсуждали формальное согласование работ, распределение бюджетных средств и гарантирование выполнения всех платежей независимо от фактического качества сооружений.
Впоследствии начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Суд также определил альтернативу — залог почти семь миллионов гривен.