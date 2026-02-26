Топофицерам в Воздушных Силах и СБУ вручили подозрение за хищение средств: подробности (видео)

Правоохранители сообщили о подозрении командующему логистики Воздушных сил ВСУ и начальнику управления СБУ в Житомирской области по делу о хищении более миллиарда гривен, выделенных на строительство укрытий для военных самолетов. Следствие установило, что чиновники пытались скрыть нарушения технических требований и дали взятку за формальное утверждение некачественных работ.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, подозрения получили полковник Андрей Украинец, командующий логистикой Воздушных сил ВСУ, и полковник Владимир Компаниченко, начальник управления СБУ в Житомирской области.

Дело касается хищения бюджетных средств на сумму 1,4 млрд грн, которые были выделены на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. По данным следствия, после проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, чиновники предложили и предоставили 13,8 млн грн взятки должностному лицу за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" аудиторов для формального подтверждения качества работ.

Следствие выявило, что руководители фактически пытались закрыть вопрос независимо от результатов строительства, ориентируясь только на формальные документы и положительные выводы аудита.

"Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий чиновников. Фактически участники — это люди, которые по своим полномочиям должны предотвращать именно такие преступления", — пишет Кравченко.

Кроме того, установлено, что начальник УСБУ в Житомирской области лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству. Авансовые платежи подрядчикам составляли до 70% от общей суммы еще до начала работ, поэтому они и смогли оперативно реализовать финансовые махинации.

Также Кравченко отметил, что подозреваемым инкриминируется превышение служебных полномочий и предложение и получение неправомерной выгоды по части 5 статьи 426-1 и части 3 статьи 369 УК Украины. Несмотря на это расследование продолжается, и решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Более того, Офис Генерального прокурора обнародовал фрагменты разговоров командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области, в которых обсуждали формальное согласование работ и распределение бюджетных средств.

Чиновники прямо отмечали, что вопрос можно "закрыть" в течение недели, ориентируясь только на подписанные документы и положительные выводы аудита, тогда как фактическая реализация работ и их качество их не интересовало. В то же время они обсуждали привлечение "своих людей" и подрядчиков для формального обеспечения соответствия документации, а также гарантировали проведение всех платежей и закрытие вопроса независимо от результата работ.

Коррупция в Воздушных силах: что об этом известно

25 февраля нардеп Алексей Гончаренко сообщил о задержании командующего логистикой Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко по подозрению в получении 320 тыс. долл. взятки на строительство защитных сооружений для аэродромов.

Их задержание подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, уточнив, что чиновники планировали подкупить контрразведку и аудиторов, чтобы скрыть недостатки проекта. При попытке передачи взятки их поймали "на горячем".

Напомним, что 19 февраля главный психиатр ВСУ должен был выйти из СИЗО, однако СБУ сообщила ему новое подозрение из-за получения почти миллиона долларов теневой прибыли, легализованной через недвижимость и авто на родственников. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины, а в случае доказательства вины грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.