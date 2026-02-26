Топофіцерам у Повітряних Силах та СБУ вручили підозру за розкрадання коштів: подробиці (відео)

Правоохоронці повідомили про підозру командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ та начальнику управління СБУ в Житомирській області у справі про розкрадання понад мільярд гривень, виділених на будівництво укриттів для військових літаків. Слідство встановило, що посадовці намагалися приховати порушення технічних вимог та надали хабар за формальне затвердження неякісних робіт.

Як повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, підозри отримали полковник Андрій Українець, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ, та полковник Володимир Компаніченко, начальник управління СБУ в Житомирській області.

Справа стосується розкрадання бюджетних коштів на суму 1,4 млрд грн, які були виділені на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. За даними слідства, після перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці запропонували та надали 13,8 млн грн хабара службовій особі за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення "лояльних" аудиторів для формального підтвердження якості робіт.

Слідство виявило, що керівники фактично намагалися закрити питання незалежно від результатів будівництва, орієнтуючись лише на формальні документи та позитивні висновки аудиту.

"Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам", — пише Кравченко.

Крім того, встановлено, що начальник УСБУ в Житомирській області особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва. Авансові платежі підрядникам складали до 70% від загальної суми ще до початку робіт, тому вони й змогли оперативно реалізувати фінансові махінації.

Також Кравченко зауважив, що підозрюваним інкриміновано перевищення службових повноважень та пропозицію й отримання неправомірної вигоди за частиною 5 статті 426-1 та частиною 3 статті 369 КК України. Попри це розслідування триває, і вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам.

Ба більше, Офіс Генерального прокурора оприлюднив фрагменти розмов командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника УСБУ в Житомирській області, у яких обговорювали формальне погодження робіт і розподіл бюджетних коштів.

Посадовці прямо зазначали, що питання можна "закрити" протягом тижня, орієнтуючись лише на підписані документи та позитивні висновки аудиту, тоді як фактична реалізація робіт та їхня якість їх не цікавила. Водночас вони обговорювали залучення "своїх людей" та підрядників для формального забезпечення відповідності документації, а також гарантували проведення всіх платежів і закриття питання незалежно від результату робіт.

Корупція у Повітряних силах: що про це відомо

25 лютого нардеп Олексій Гончаренко повідомив про затримання командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаніченка за підозрою в отриманні 320 тис. дол. хабара на будівництво захисних споруд для аеродромів.

Їхнє затримання підтвердив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, уточнивши, що посадовці планували підкупити контррозвідку та аудиторів, щоб приховати недоліки проєкту. Під час спроби передачі хабара їх впіймали "на гарячому".

Нагадаємо, що 19 лютого головний психіатр ЗСУ мав вийти з СІЗО, проте СБУ повідомила йому нову підозру через отримання майже мільйона доларів тіньового прибутку, легалізованого через нерухомість та авто на родичів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України, а у разі доведення вини загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.