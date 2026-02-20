Майже $1 млн нелегального прибутку: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

19 лютого головний психіатр ЗСУ мав вийти із СІЗО, але СБУ повідомила йому про нову підозру і подала клопотання про новий запобіжний захід.

Служба безпеки задокументувала нові факти його можливої злочинної діяльності, повідомили у відомстві.

За інформацією правоохоронців, чиновник, який одночасно є начальником психіатричної клініки, отримав майже мільйон доларів тіньового "прибутку".

З'ясувалося, що він легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміум-класу, які оформляв на близьких родичів. Зокрема, фігурант купив квартиру в новобудові на узбережжі Одеси, оформивши її на доньку, а також котедж під Києвом, який він "записав" на свого пасинка.

Крім того, підозрюваний купив і оформив на своїх дітей три авто марки BMW (моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 і 2024 років випуску.

Відео дня

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).

Якщо його вину буде доведено в суді, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. Попри те, що правоохоронці не називають його імені, "Українська правда" пише, що йдеться про Олега Друзя.

Він був заступником голови Центральної ВЛК і ухвалював рішення про придатність військових до проходження служби. Під час обшуків у психіатра знайшли також $152 тис. і 34 тис. євро.

Як повідомляли журналісти "ТСН", під час обшуку в чоловіка стався інсульт, і його госпіталізували в реанімацію.

До суду його привезли в кареті "швидкої". Суддя погодив клопотання прокуратури про взяття Олега Друзя під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень.

Головний психіатр ЗСУ розбагатів на мільйон доларів Фото: ТСН

20 лютого прокурори подали клопотання про застосування щодо Друзя запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливим визначенням розміру застави в розмірі 34 517 264 грн.

Що відомо про Олега Друзя

Раніше його вже підозрювали в хабарництві. У 2017 році повідомлялося, що СБУ затримала на хабарі начальника однієї з клінік Головного військово-медичного госпіталю Міністерства оборони, який "систематично здирав гроші з військовослужбовців за визнання їх непридатними для подальшої служби". Чоловіка затримали "на гарячому" в робочому кабінеті після передачі йому 52 тисяч гривень чергового хабара. Йому було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Тоді ЗМІ зазначали, що йшлося саме про Олега Друзя. Однак невідомо, чим завершилася справа в суді, оскільки, за інформацією прокуратури, матеріали тривалий час перебували там.

Пізніше на круглому столі Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявляв, що "учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних родин, так і для всього суспільства". За його словами, 98% осіб потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів.

Окрім цього, у вересні 2017 року один із демобілізованих учасників АТО Мартін Брест опублікував у Facebook пост щодо висловлювань начальника госпіталю. Там зазначалося, що Олег Друзь називав учасників АТО потенційною загрозою для суспільства.

Це викликало обурення в соцмережах. Тодішній міністр оборони ухвалив рішення про відсторонення Олега Друзя з посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків і призначив службове розслідування.

Згодом ЗМІ з посиланням на волонтерів повідомляли, що відсторонений полковник, головний психіатр Міністерства оборони України все ж таки продовжував виконувати обов'язки начальника клініки психіатрії та ходити на роботу.

Нагадаємо, ДБР оголосило про нову підозру начальнику продслужби однієї з військових частин, який купив собі розкішний будинок на Балі на гроші, вкрадені на закупівлях продуктів для солдатів.