Солдатам — гнилі продукти, собі — віллу на Балі: у майора ЗСУ знайшли розкішну нерухомість (відео)

Майор тилу бригади десантно-штурмових військ, якого підозрюють у корупційних схемах із постачання продуктів неналежної якості для військових, шахрайстві та ухиленні від військової служби, отримав нову підозру від Державного бюро розслідувань.

Йдеться про незаконне збагачення та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом начальником продслужби однієї з військових частин, розкрили деталі в ДБР.

Розслідуючи масштабну корупційну схему при постачанні продовольства для бойових підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, детективи з'ясували, що майор купив елітні апартаменти на острові Балі вартістю $190 тисяч 2024 року. Відповідне відео з'явилося на сайті Бюро.

На кадрах можна бачити, як підозрюваний підписує папери про купівлю будинку, а перед ним у сумці на столі — пачки доларів.

Також на записі видно новеньку Mazda, а детективи розповідають, що фігурант прикупив машини своїм родичам.

Відео дня

Слідчі також встановили, що чоловік в одному з брендових магазинів Дніпра витратив на одяг $57 000 (майже 2,5 млн грн).

"За попередніми підрахунками, вартість активів, придбаних офіцером, перевищує 10 млн грн. Остаточну суму буде встановлено в межах досудового розслідування", — пояснили в ДБР.

Мільйони гривень підозрюваний "намутив", завдяки схемі розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Чиновник діяв у змові із засновником і комерційним директором підприємства-постачальника.

Схема полягала в так званих "безтоварних" операціях: посадовці підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб.

Учасники схеми не тільки не доповідали продукти, а й постачали у військову частину та підрозділи на передовій відверто зіпсовані овочі та фрукти.

За приймання неякісної продукції та ігнорування претензій посадовець отримував "відкати", які сягали до 50% вартості поставки. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди могла перевищувати мільйон гривень.

Загалом майору наразі інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ч. 4 ст. 4). ч. 2 ст. 209 КК України).

Його відправили під варту, призначивши як альтернативу заставу в 9 млн грн, а із зали суду чоловіка відправили на гауптвахту. Найближчим часом суд розгляне клопотання про арешт майна.

Нагадаємо, у 2025 році майор систематично ухилявся від служби, виїжджаючи за кордон. Серед країн фігурують Франція, Італія, Японія, Туреччина, Єгипет, а також Антарктида. Загалом він був відсутній на службі щонайменше 38 діб, але продовжував отримувати премії.

Також повідомлялося, що троє учасників організованої групи, які організували корупційну схему у сфері оборони, розікрали понад 102 млн гривень на захисті для танків.