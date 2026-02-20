Солдатам — гнилые продукты, себе — виллу на Бали: у майора ВСУ нашли роскошную недвижимость (видео)

Майор тыла бригады десантно-штурмовых войск, которого подозревают в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных, мошенничестве и уклонении от военной службы, получил новое подозрение от Государственного бюро расследований.

Речь идет о незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем начальником продслужбы одной из воинских частей, раскрыли детали в ГБР.

Расследуя масштабную коррупционную схему при поставке продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области, детективы выяснили, что майор купил элитные апартаменты на острове Бали стоимостью $190 тысяч в 2024 году. Соответствующее видео появилось на сайте Бюро.

На кадрах можно видеть, как подозреваемый подписывает бумаги о покупке дома, а перед ним в сумке на столе — пачки долларов.

Также на записи видна новенькая Mazda, а детективы рассказывают, что фигурант прикупил машины своим родственникам.

Відео дня

Следователи также установили, что мужчина в одном из брендовых магазинов Днепра потратил на одежду $57 000 (почти 2,5 млн грн).

"По предварительным подсчетам стоимость активов, приобретенных офицером, превышает 10 млн грн. Окончательная сумма будет установлена ​​в рамках досудебного расследования", — объяснили в ГБР.

Миллионы гривен подозреваемый "намутил", благодаря схеме хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Чиновник действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика.

Схема заключалась в так называемых "бестоварных" операциях: должностные лица подписывали акты приемки на полный объем продукции, хотя фактически в воинские части поступала только часть товара. Остальные списывали из-за подконтрольных лиц.

Участники схемы не только не докладывали продукты, но и поставляли в воинскую часть и подразделения на передовой откровенно испорченные овощи и фрукты.

За прием некачественной продукции и игнорирование претензий чиновник получал "откаты", которые достигали до 50% стоимости поставки. Только за одну неделю сумма неправомерной выгоды могла превышать миллион гривен.

В общей сложности майору сейчас инкриминируют мошенничество, получение неправомерной выгоды должностным лицом, уклонение от военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ч. 4 ст. 4). ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Его отправили под стражу, назначив в качестве альтернативы залог в 9 млн грн, а из зала суда мужчину отправили на гауптвахту. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте имущества.

Напомним, в 2025 году майор систематически уклонялся от службы, выезжая за границу. Среди стран фигурируют Франция, Италия, Япония, Турция, Египет, а также Антарктида. В общей сложности он отсутствовал на службе не менее 38 суток, но продолжал получать премии.

Также сообщалось, что трое участников организованной группы, которые организовали коррупционную схему в сфере обороны, разворовали более 102 млн гривен на защите для танков.