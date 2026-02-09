Заменял помидоры на огурцы: майор поставлял некачественные продукты для ВСУ (видео)

Правоохранители задержали майора тыла бригады десантно-штурмовых войск, которого подозревают в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных, мошенничестве и уклонении от военной службы

Ему уже сообщили о подозрении, рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что в июне 2025 года фигурант получил $10 тысяч за замену товарных позиций продуктов питания: помидоры заменяли огурцами, яблоки – апельсинами.

Часть продукции списывали и присваивали через подконтрольные лица, а в воинские части доставляли даже испорченные овощи и фрукты.

В ходе расследования также проверяется происхождение денежных переводов на сумму 1,8 млн. гривен и возможная причастность к этим средствам поставщиков и командования части.

Помимо поставки некачественных продуктов для армии, в прошлом году майор систематически уклонялся от службы, обманывая командование. Он неоднократно бывал за границей: посетил Аргентину, Австрию, Швейцарию, Францию, Италию, Японию, Чехию, Турцию, Египет и Антарктиду.

Відео дня

В общей сложности подозреваемый отсутствовал на службе не менее 38 суток, что никак не повлияло на начисление ему премий.

Во время обысков у него изъяли $51 тысячу, 2100 евро, 201 тысячу гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовых вещей стоимостью более 8 миллионов гривен и долговые расписки на $120 тысяч.

У его заместителя изъяты долговые расписки на $20 тысяч, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

Офис генпрокурора опубликовал видео, где, предположительно, майор хвастается на камеру огромными пачками денег, а также решает, мягко говоря, незаконные вопросы с деньгами.

Фигуранту расследования сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 УК Украины в рамках программы "Нечестные закупки". Его заместительница получила подозрение по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Майора взяли под стражу. Для его заместительницы просят домашний арест. Расследование по делу продолжается.

Напомним, в Одессе разворовали 18 млн грн на закупке кроватей для ВСУ.

Также сообщалось, что трое участников организованной группы, которые организовали коррупционную схему в сфере обороны, разворовали более 102 млн гривен на защите для танков.