Замінював помідори на огірки: майор постачав неякісні продукти для ЗСУ (відео)

Правоохоронці затримали майора тилу бригади десантно-штурмових військ, якого підозрюють у корупційних схемах із постачання продуктів неналежної якості для військових, шахрайстві та ухиленні від військової служби

Йому вже повідомили про підозру, розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Слідство встановило, що в червні 2025 року фігурант отримав $10 тисяч за заміну товарних позицій продуктів харчування: помідори замінювали огірками, яблука — апельсинами.

Частину продукції списували та привласнювали через підконтрольних осіб, а у військові частини доставляли навіть зіпсовані овочі та фрукти.

Під час розслідування також перевіряється походження грошових переказів на суму 1,8 млн гривень і можлива причетність до цих коштів постачальників і командування частини.

Крім постачання неякісних продуктів для армії, минулого року майор систематично ухилявся від служби, обманюючи командування. Він неодноразово бував за кордоном: відвідав Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет і Антарктиду.

Відео дня

Загалом підозрюваний був відсутній на службі щонайменше 38 діб, що ніяк не вплинуло на нарахування йому премій.

Під час обшуків у нього вилучили $51 тисячу, 2100 євро, 201 тисячу гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендових речей вартістю понад 8 мільйонів гривень і боргові розписки на $120 тисяч.

У його заступника вилучено боргові розписки на $20 тисяч, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

Офіс генпрокурора опублікував відео, де, імовірно, майор хвалиться на камеру величезними пачками грошей, а також вирішує, м'яко кажучи, незаконні питання з грошима.

Фігуранту розслідування повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 КК України в рамках програми "Нечесні закупівлі". Його заступниця отримала підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Майора взяли під варту. Для його заступниці просять домашній арешт. Розслідування у справі триває.

