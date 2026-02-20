Почти $1 млн нелегальной прибыли: главный психиатр ВСУ получил новое подозрение

19 февраля главный психиатр ВСУ должен был выйти из СИЗО, но СБУ сообщила ему о новом подозрении и подала ходатайство о новой мере пресечения.

Служба безопасности задокументировала новые факты его возможной преступной деятельности, сообщили в ведомстве.

По информации правоохранителей, чиновник, одновременно являющийся начальником психиатрической клиники, получил почти миллион долларов теневой "прибыли".

Выяснилось, что он легализовал эти деньги через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса, которые оформлял на близких родственников. В частности, фигурант купил квартиру в новостройке на побережье Одессы, оформив ее на дочь, а также коттедж под Киевом, который он "записал" на своего пасынка.

Кроме того, подозреваемый купил и оформил на своих детей три авто марки BMW (модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска.

На основании новых улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой).

Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила фигуранта на незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. Несмотря на то, что правоохранители не называют его имени, "Украинская правда" пишет, что речь идет об Олеге Друзе.

Он был заместителем председателя Центральной ВВК и принимал решение о пригодности военных к прохождению службы. Во время обысков у психиатра нашли также $152 тыс. и 34 тыс. евро.

Как сообщали журналисты "ТСН", во время обыска у мужчины случился инсульт, и его госпитализировали в реанимацию.

В суд его привезли в карете "скорой". Судья согласовал ходатайство прокуратуры о взятии Олега Друзя под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен.

Главный психиатр ВСУ разбогател на миллион долларов Фото: ТСН

20 февраля прокуроры подали ходатайство о применении в отношении Друзя меры пресечения в виде содержания под стражей с возможным определением размера залога в размере 34 517 264 грн.

Что известно об Олеге Друзе

Ранее его уже подозревали во взяточничестве. В 2017 году сообщалось, что СБУ задержала на взятке начальника одной из клиник Главного военно-медицинского госпиталя Министерства обороны, который "систематически сдирал деньги с военнослужащих за признание их непригодными для дальнейшей службы". Мужчина был задержан "на горячем" в рабочем кабинете после передачи ему 52 тысяч гривен очередной взятки. Ему было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Тогда СМИ отмечали, что речь шла именно об Олеге Друзе. Однако неизвестно, чем завершилось дело в суде, поскольку, по информации прокуратуры, материалы долгое время находились там.

Позже на круглом столе Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Друзь заявлял, что "участники боевых действий после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества". По его словам, 98% лиц нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов.

Кроме этого, в сентябре 2017 года один из демобилизованных участников АТО Мартин Брест опубликовал в Facebook пост о высказываниях начальника госпиталя. Там отмечалось, что Олег Друзь называл участников АТО потенциальной угрозой для общества.

Это вызвало возмущение в соцсетях. Тогдашний министр обороны принял решение об отстранении Олега Друзя c должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в связи с неудовлетворительным исполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование.

После СМИ со ссылкой на волонтеров сообщали, что отстраненный полковник, главный психиатр Министерства обороны Украины все же продолжал выполнять обязанности начальника клиники психиатрии и ходить на работу.

