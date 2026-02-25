За крадіжки на укриттях для літаків затримали топофіцерів у Повітряних Силах та СБУ, — ОГП (фото)

Командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та начальник регіонального управління Служби безпеки України затримані за підозрою в корупції, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Справа стосується розкрадання грошей на будівництві захисних споруд для військових літаків. На фото з місця подій фігурує містка картонна коробка, в яку підозрювані склали десятки пачок доларів.

Посадовців затримали у справі про будівництво захисних конструкцій, при чому держава виділила на це 1,4 млрд грн у травні 2025 року, ідеться у дописі Кравченка у Telegram. Військова розвідка провела перевірку та побачила низку недоліків у проєкті — від поганого захисту літаків до завищення вартості робіт. Втім, керівник логістики продовжив будівництво, відбулись авансові платежі, а тим часом звернулись до начальника регіонального УСБУ, який мав допомогти підкупити посадовців у розвідці, пояснив генеральний прокурор. Прокурор не вказав імена затриманих, але, згідно з даними нардепа Олексія Гончаренка, фігурантами справи є командувач логістики ПС ЗСУ Андрій Українець та начальник Житомирського управління СБУ Володимир Компаниченко.

Кравченко опублікував серію фото з місця обшуку та затримання. На двох фото — гроші для хабаря, які фігуранти склали у картонну коробку.

Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Також є фото, коли правоохоронці заходять у приміщення під маскувальною сіткою, ймовірно, розташоване на військовому об'єкті.

Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Корупція і ЗСУ — деталі

Фокус писав про перші повідомлення щодо затримання топофіцерів у справі про корупцію в обороні. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко, який, до всього, назвав імена фігурантів.

Зазначимо, в Україні триває розслідування справи про зловживання на будівництві захисних споруд у сфері енергетики. Згідно з даними розслідування НАБУ, група підозрюваних вимагала гроші у підрядників за доступ до виконання робіт та за прийняття результатів. Один з фігурантів — колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якого, як вважає слідство, виконував роль "шлагбаума" під час проведення будівельних робіт.