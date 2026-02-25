За кражи на укрытиях для самолетов задержали топофицеров в Воздушных Силах и СБУ, — ОГП (фото)

Командующий логистикой Воздушных сил ВСУ и начальник регионального управления Службы безопасности Украины задержаны по подозрению в коррупции, заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Дело касается хищения денег на строительстве защитных сооружений для военных самолетов. На фото с места событий фигурирует вместительная картонная коробка, в которую подозреваемые сложили десятки пачек долларов.

Чиновников задержали по делу о строительстве защитных конструкций, причем государство выделило на это 1,4 млрд грн в мае 2025 года, говорится в заметке Кравченко в Telegram. Согласно плану, деньги должны были пойти на сборно-разборные арочные конструкции. Военная разведка провела проверку и увидела ряд недостатков в проекте — от плохой защиты самолетов до завышения стоимости работ. Впрочем, руководитель логистики продолжил строительство, состоялись авансовые платежи, а тем временем обратились к начальнику регионального УСБУ, который должен был помочь подкупить должностных лиц в разведке, пояснил генеральный прокурор. Чиновник не указал имена задержанных, но, согласно данным нардепа Алексея Гончаренко, фигурантами дела являются командующий логистики ВС ВСУ Андрей Украинец и начальник Житомирского управления СБУ Владимир Компаниченко.

Генеральный прокурор сообщил, что глава УСБУ согласился приобщиться к делу, поскольку один из подрядчиков был его "протеже". За то, чтобы контрразведка не вмешивалась в схему, фигуранты планировали заплатить 1% от суммы на строительство — 13 млн грн. Кроме того, планировали подкупить аудиторов, чтобы они "закрыли глаза" на плохое качество защитных сооружений для самолетов.

"25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США", — написал Кравченко.

Прокурор опубликовал серию фото с места обыска и задержания. На двух фото — деньги для взятки, которые фигуранты сложили в картонную коробку.

Коррупция и ВСУ — картонная коробка с деньгами для взятки от командующего логистики ВС ВСУ Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Коррупция и ВСУ — деньги для взятки от командующего логистики ВС ВСУ Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Также есть фото, когда правоохранители заходят в помещение под маскировочной сеткой, вероятно, расположенное на военном объекте.

Коррупция и ВСУ — обыск СБУ и САП по делу о взятке от командующего логистики ВС ВСУ Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Коррупция и ВСУ — детали

Фокус писал о первых сообщениях о задержании топофицеров по делу о коррупции в обороне. Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко, который, ко всему, назвал имена фигурантов.

Отметим, в Украине продолжается расследование дела о злоупотреблениях на строительстве защитных сооружений в сфере энергетики. Согласно данным расследования НАБУ, группа подозреваемых требовала деньги у подрядчиков за доступ к выполнению работ и за принятие результатов. Один из фигурантов — бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого, как считает следствие, выполнял роль "шлагбаума" во время проведения строительных работ.