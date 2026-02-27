Поймали на взятке $320 тысяч: начальника управления СБУ на Житомирщине взяли под стражу, детали

Начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Суд также определил альтернативу — залог почти семь миллионов гривен, при условии внесения которого подозреваемый должен соблюдать ряд процессуальных обязанностей.

Как сообщает корреспондент издания "Суспільне" из зала суда, решение принял Высший антикоррупционный суд после частичного удовлетворения ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора.

Следственный судья установил, что подозреваемый будет находиться под стражей до 25 апреля 2026 года. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в сумме 6 988 800 гривен.

Также эту информацию подтвердила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда на странице в Facebook. По данным следствия, Компаниченко подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, среди которых служебная халатность, превышение служебных полномочий и получение неправомерной выгоды, предусмотренные несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.

Відео дня

В случае внесения залога подозреваемый обязан:

прибывать по требованию следователя, прокурора, следственного судьи или суда;

не покидать пределы Житомирской области без специального разрешения;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от контактов с определенными судом лицами;

сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины, на хранение;

носить электронное средство контроля.

В Высшем антикоррупционном суде подчеркнули, что согласно Конституции Украины каждый подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Коррупция на строительстве укрытий для военных самолетов: кто к этому причастен

Напомним, что 25 февраля стало известно о задержании двух высокопоставленных офицеров. Речь идет о полковнике Андрее Украинце, который возглавляет логистику Воздушных сил ВСУ, и полковнике Владимире Компаниченко, руководителе управления СБУ в Житомирской области. Обоих подозревают в получении взятки на 320 тысяч долларов, связанной со строительством защитных сооружений на военных аэродромах.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил задержание и уточнил детали: чиновники якобы пытались подкупить контрразведку и аудиторов, чтобы скрыть недостатки реализации проекта. Неправомерную выгоду они получить не успели — правоохранители задержали их "на горячем", при попытке передачи взятки.

Кроме того, 26 февраля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующему логистики Воздушных сил ВСУ полковнику Андрею Украинцу и начальнику управления СБУ в Житомирской области полковнику Владимиру Компаниченко выдвинуто подозрение в хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений для военных самолетов. Также Офис Генерального прокурора обнародовал аудиозаписи, в которых фигуранты обсуждали формальное согласование работ, распределение бюджетных средств и гарантирование выполнения всех платежей независимо от фактического качества сооружений.