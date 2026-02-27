Спіймали на хабарі $320 тисяч: начальника управління СБУ на Житомирщині взяли під варту, деталі

Начальнику управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд також визначив альтернативу — заставу майже сім мільйонів гривень, за умови внесення якої підозрюваний повинен дотримуватися низки процесуальних обов’язків.

Як повідомляє кореспондент видання "Суспільне" із зали суду, рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд після часткового задоволення клопотання прокурора Офісу генерального прокурора.

Слідчий суддя встановив, що підозрюваний перебуватиме під вартою до 25 квітня 2026 року. Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу у сумі 6 988 800 гривень.

Також цю інформацію підтвердила пресслужба Вищого антикорупційного суду на сторінці у Facebook. За даними слідства, Компаниченко підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, серед яких службова недбалість, перевищення службових повноважень та одержання неправомірної вигоди, передбачені кількома статтями Кримінального кодексу України.

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

прибувати на вимогу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

не залишати межі Житомирської області без спеціального дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від контактів із визначеними судом особами;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України, на зберігання;

носити електронний засіб контролю.

У Вищому антикорупційному суді наголосили, що відповідно до Конституції України кожен підозрюваний вважається невинуватим, поки його провина не буде доведена в законному порядку і підтверджена обвинувальним вироком суду.

Корупція на будівництві укриттів для військових літаків: хто до цього причетний

Нагадаємо, що 25 лютого стало відомо про затримання двох високопоставлених офіцерів. Йдеться про полковника Андрія Українця, який очолює логістику Повітряних сил ЗСУ, та полковника Володимира Компаніченка, керівника управління СБУ в Житомирській області. Обох підозрюють у отриманні хабаря на 320 тисяч доларів, пов’язаного з будівництвом захисних споруд на військових аеродромах.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підтвердив затримання та уточнив деталі: посадовці нібито намагалися підкупити контррозвідку та аудиторів, щоб приховати недоліки реалізації проєкту. Неправомірну вигоду вони отримати не встигли — правоохоронці затримали їх "на гарячому", під час спроби передачі хабаря.

Крім того, 26 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ полковнику Андрію Українцю та начальнику управління СБУ в Житомирській області полковнику Володимиру Компаніченку висунуто підозру у розкраданні коштів, виділених на будівництво захисних споруд для військових літаків. Також Офіс Генерального прокурора оприлюднив аудіозаписи, у яких фігуранти обговорювали формальне погодження робіт, розподіл бюджетних коштів і гарантування виконання всіх платежів незалежно від фактичної якості споруд.