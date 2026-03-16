Заступника начальника Рівненського СБУ затримали під час отримання $620 тисяч хабаря, — нардеп

У Рівненській області було затримано заступника начальника СБУ у регіоні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела.

За даними депутата "Європейської солідарності", було затримано полковника І. Бріку під час отримання хабара в сумі 620 тисяч доларів. Про це нардеп написав у Telegram.

За інформацією джерел Гончаренка, хабар було передано за отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину.

Пост Олексій Гончаренка Фото: Скриншот

Натомість блогер Ігор Лаченков повідомив ще низку деталей. За його інформацією, внутрішня безпека СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з видобувачів бурштину на Рівненщині. "На гарячому" затримано полковників та їхнього посередника.

Він повідомив про затримання трьох посадовців:

Олег Токарчук — заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Ігор Бріка — заступник начальника УСБУ в Рівненській області.

Андрій Авдієвський — посередник та "касир" схеми.

За його словами, 620 тисяч доларів — це сума за закриття кримінальної справи проти групи компаній "Амбер Гальбін".

Також у межах схеми вимагали 400 доларів на добу — щоденна "данина" з кожної працюючої помпи за спокійну роботу.

"Лачен" також опублікував фотографії затримання. Натомість Олексій Гончаренко повідомив, що його джерела підтверджують, що був затриманий заступник голови СБУ в Київській області.

Затримання Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"

Водночас офіційної інформації щодо цього наразі немає — у НАБУ, САП, поліції чи Офісі генерального прокурора це повідомлення не коментували.

Корупція на будівництві укриттів для військових літаків: що відомо

Нагадаємо, що 25 лютого стало відомо про затримання двох високопоставлених офіцерів. Йдеться про полковника Андрія Українця, який очолює логістику Повітряних сил ЗСУ, та полковника Володимира Компаніченка, керівника управління СБУ в Житомирській області. Обох підозрюють у отриманні хабаря на 320 тисяч доларів, пов’язаного з будівництвом захисних споруд на військових аеродромах.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підтвердив затримання та уточнив деталі: посадовці нібито намагалися підкупити контррозвідку та аудиторів, щоб приховати недоліки реалізації проєкту. Неправомірну вигоду вони отримати не встигли — правоохоронці затримали їх "на гарячому", під час спроби передачі хабаря.

Крім того, 26 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ полковнику Андрію Українцю та начальнику управління СБУ в Житомирській області полковнику Володимиру Компаніченку висунуто підозру у розкраданні коштів, виділених на будівництво захисних споруд для військових літаків. Також Офіс Генерального прокурора оприлюднив аудіозаписи, у яких фігуранти обговорювали формальне погодження робіт, розподіл бюджетних коштів і гарантування виконання всіх платежів незалежно від фактичної якості споруд.

Згодом начальнику управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд також визначив альтернативу — заставу майже сім мільйонів гривень.