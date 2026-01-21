Блогер Дмитрий Варварук заявил, что Гоструда требовали взятку у его бизнеса: все детали (фото)

Франковский блогер с миллионной аудиторией Дмитрий Варварук заявил о давлении на его бизнес и попытке незаконного заработка со стороны госструктур. По его словам, история развернулась вокруг службы доставки еды "Хайп фуд", которую он основал в Ивано-Франковске.

Блогер рассказал в Instagram, что узнал о вымогательстве денег от руководителя заведения, который сообщил о визите представителей Гоструда. По словам Варварука, чиновники воспользовались сложным финансовым периодом компании и публичностью владельца, намекая на возможные проблемы в случае отказа "договориться".

Он подчеркнул, что принципиально не соглашается на взятки и обратился в правоохранительные органы, после чего поблагодарил ГБР и департамент стратегических расследований за реакцию.

Дмитрий Варварук заявил, что Гоструда требовали взятку Фото: Instagram Дмитрий Варварук заявил, что Гоструда требовали взятку Фото: Instagram

Гоструда требовали взятку у "Хайп фуд" Варварука

Информация из судебного реестра подтверждает, что в деле фигурирует компания "Хайп фуд", владельцем которой является Дмитрий Варварук. В материалах говорится о подозрении работникам Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Согласно постановлениям суда, в 2025 году инспекторы Гоструда наведались в заведение "Хайп фуд" в Ивано-Франковске и сообщили управляющему о необходимости заплатить за оформление удостоверений по охране труда без фактического обучения. За шесть таких документов требовали 9 тысяч гривен.

После передачи этой суммы, по данным следствия, прозвучало новое требование — еще 30 тысяч гривен за изготовление и беспрепятственную регистрацию деклараций соответствия материально-технической базы для ФЛП. Общая сумма неправомерной выгоды, о которой говорится в материалах дела, составила 39 тысяч гривен.

Коррупционная схема в Гоструда: что выяснили правоохранители

Правоохранители 24 ноября 2025 года сообщали о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Ивано-Франковской области, к которой, по версии следствия, были причастны должностные лица Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда. Подозреваемых взяли под стражу с альтернативой внесения залога.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили, что работники Гоструда действовали в сговоре с посредниками и систематически получали деньги от бизнеса. Речь идет об оплате фиктивных учений по охране труда, выдаче удостоверений без реального прохождения курсов, а также оформлении разрешительных документов для выполнения работ с повышенной опасностью.

Подозреваемых взяли под стражу с альтернативой внесения залога Фото: ГБР

Следователи также установили, что за отдельное вознаграждение должностные лица игнорировали нарушения, выявленные во время проверок, и не расследовали несчастные случаи на предприятиях. По данным правоохранителей, уже задокументировано получение неправомерной выгоды на сумму 235 тысяч гривен, а во время обысков изъяли черновую бухгалтерию, которая может свидетельствовать о дополнительных взятках на сотни тысяч гривен.

Подозрения в предложении и получении неправомерной выгоды, а также в декларировании недостоверной информации объявили начальнику управления Гоструда, руководителю и заместителю руководителя управления инспекционной деятельности Юго-Западного межрегионального управления, а также директору одного из франковских предприятий. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до десяти лет лишения свободы, а мерой пресечения для фигурантов дела избрали арест с возможностью внесения залога.

Реакции людей

Пользователи в Instagram поддержали блогера Дмитрия в освещении ситуации.

"Ухх, сильно! Молодец, что освещаешь эту ситуацию!";

"Бог хайпа. Даже в говне найдешь выход. Молодец, пример для вдохновения";

"Вот это действительно мощно".

