После 11 лет вместе: известные блогеры Дмитрий и Яна Варварук разводятся (фото)

Дима и Яна Варварук объявили о разводе после 11 лет совместной жизни. Об этом пара сообщила в совместном заявлении, отметив важность взаимного уважения и ответственного отцовства.

По словам супругов, их отношения были "очень сильной историей первой любви", которая годами проходила через различные трудности и помогала им вместе расти и строить жизнь. В то же время они отметили, что эта история дошла до своего завершения. Об этом они сообщили в Instagram.

Самым большим совместным достижением Дима и Яна назвали сына Марка. Пара подчеркнула, что стремится сохранить для него спокойную среду и оставаться "командой" во всем, что касается воспитания ребенка, как присутствующие и ответственные родители.

Также они попросили с уважением отнестись к их личному пространству в период перемен и поблагодарили всех за поддержку и добрые слова.

Дети Дмитрия и Яны Варварук

Известный украинский блогер Дима Варварук и его жена Яна имеют одного сына, который родился 25 января 2023 года. Сначала они разыграли публику с именем "Хайп", но позже признались, что настоящее имя их сына — Марко. Вскоре ребенку исполнится 3 года.

Яна и Дмитрий с сыном Марком Фото: Instagram

