Після 11 років разом: відомі блогери Дмитро і Яна Варварук розлучаються (фото)

Діма та Яна Варварук оголосили про розлучення після 11 років спільного життя. Про це пара повідомила у спільній заяві, наголосивши на важливості взаємної поваги та відповідального батьківства.

За словами подружжя, їхні стосунки були "дуже сильною історією першого кохання", яка роками проходила через різні труднощі та допомагала їм разом зростати й будувати життя. Водночас вони зазначили, що ця історія дійшла свого завершення. Про це вони повідомили в Instagram.

Найбільшим спільним здобутком Діма та Яна назвали сина Марка. Пара підкреслила, що прагне зберегти для нього спокійне середовище та залишатися "командою" у всьому, що стосується виховання дитини, як присутні й відповідальні батьки.

Також вони попросили з повагою поставитися до їхнього особистого простору в період змін і подякували всім за підтримку та добрі слова.

Діти Дмитра і Яни Варварук

Відомий український блогер Діма Варварук та його дружина Яна мають одного сина, який народився 25 січня 2023 року. Спочатку вони розіграли публіку з ім'ям "Хайп", але пізніше зізналися, що справжнє ім'я їхнього сина – Марко. Незабаром дитині виповниться 3 роки.

Яна і Дмитро з сином Марком Фото: Instagram

