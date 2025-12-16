"Незабутня пара": Ольга Сумська неочікувано показалася з колишнім чоловіком (фото)

Відома українська акторка Ольга Сумська несподівано з’явилася разом зі своїм колишнім чоловіком Євгеном Паперним. Попри скандальне розлучення у минулому, експодружжю вдалося зберегти теплі стосунки.

Днями акторка поділилася спільним відео з-за лаштунків у своєму Instagram, де колишні показалися разом і розповіли про своє ставлення одне до одного.

"І знову зустріч. Незабутня пара. Ось такі ми. Ви уявляєте? Весь час ставлять питання: "А як ви, колишні, можете ще спілкуватися?". Дружимо! Працюємо! Разом з Віталіком, з Олею, втрьох", — зазначили колишні.

Ольга Сумська і Євген Паперний Фото: Instagram

Як відомо, багато років тому їхній шлюб завершився гучним розривом, однак з часом вони змогли налагодити спілкування. Нині Сумська та Паперний не лише підтримують дружні взаємини, а й разом працюють у театрі, граючи в одній виставі.

Стосунки Ольги Сумської

Акторка була одружена зі своїм першим чоловіком Євгеном Паперним з 1987 по 1991 рік. У 1990 році у них народилася дочка Антоніна, яка зараз живе та працює в РФ, уникаючи коментарів щодо війни. Різниця у віці між Паперним і Сумською становить 16 років.

Відео дня

Після розлучення Сумська розповідала про фізичне насильство та зради з боку колишнього чоловіка. Попри непросте минуле, вони зберегли дружні стосунки: акторка навіть вітала Паперного з днем народження кумедними фото.

Після першого шлюбу Сумська вийшла заміж за Віталія Борисюка, з яким у них народилася донька Ганна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Сумська вперше публічно розповіла, як зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з Віталієм Борисюком, з яким згодом одружилася та досі перебуває у шлюбі.

Акторка показалась з 23-річною донькою в Карпатах.

Крім того, Сумська висловилась щодо скандалу з диктантом, який читала її сестра.