"Незабываемая пара": Ольга Сумская неожиданно показалась с бывшим мужем (фото)

Известная украинская актриса Ольга Сумская неожиданно появилась вместе со своим бывшим мужем Евгением Паперным. Несмотря на скандальный развод в прошлом, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения.

На днях актриса поделилась совместным видео из-за кулис в своем Instagram, где бывшие показались вместе и рассказали о своем отношении друг к другу.

"И снова встреча. Незабываемая пара. Вот такие мы. Вы представляете? Все время задают вопросы: "А как вы, бывшие, можете еще общаться?". Дружим! Работаем! Вместе с Виталиком, с Олей, втроем", — отметили бывшие.

Ольга Сумская и Евгений Паперный Фото: Instagram

Как известно, много лет назад их брак завершился громким разрывом, однако со временем они смогли наладить общение. Сейчас Сумская и Паперный не только поддерживают дружеские отношения, но и вместе работают в театре, играя в одном спектакле.

Отношения Ольги Сумской

Актриса была замужем за своим первым мужем Евгением Паперным с 1987 по 1991 год. В 1990 году у них родилась дочь Антонина, которая сейчас живет и работает в РФ, избегая комментариев по поводу войны. Разница в возрасте между Паперным и Сумской составляет 16 лет.

После развода Сумская рассказывала о физическом насилии и изменах со стороны бывшего мужа. Несмотря на непростое прошлое, они сохранили дружеские отношения: актриса даже поздравляла Паперного с днем рождения забавными фото.

После первого брака Сумская вышла замуж за Виталия Борисюка, с которым у них родилась дочь Анна.

