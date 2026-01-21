Блогер Дмитро Варварук заявив, що Держпраці вимагали хабар у його бізнесу: усі деталі (фото)

Франківський блогер із мільйонною аудиторією Дмитро Варварук заявив про тиск на його бізнес і спробу незаконного заробітку з боку держструктур. За його словами, історія розгорнулася навколо служби доставки їжі "Хайп фуд", яку він заснував у Івано-Франківську.

Блогер розповів у Instagram, що дізнався про вимагання грошей від керівника закладу, який повідомив про візит представників Держпраці. За словами Варварука, посадовці скористалися складним фінансовим періодом компанії та публічністю власника, натякаючи на можливі проблеми у разі відмови "домовитися".

Він наголосив, що принципово не погоджується на хабарі та звернувся до правоохоронних органів, після чого подякував ДБР і департаменту стратегічних розслідувань за реакцію.

Дмитро Варварук заявив, що Держпраці вимагали хабар Фото: Instagram Дмитро Варварук заявив, що Держпраці вимагали хабар Фото: Instagram

Держпраці вимагали хабар у "Хайп фуд" Варварука

Інформація з судового реєстру підтверджує, що у справі фігурує компанія "Хайп фуд", власником якої є Дмитро Варварук. У матеріалах ідеться про підозру працівникам Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Згідно з ухвалами суду, у 2025 році інспектори Держпраці навідалися до закладу "Хайп фуд" в Івано-Франківську та повідомили керуючому про необхідність заплатити за оформлення посвідчень з охорони праці без фактичного навчання. За шість таких документів вимагали 9 тисяч гривень.

Після передачі цієї суми, за даними слідства, прозвучала нова вимога — ще 30 тисяч гривень за виготовлення та безперешкодну реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази для ФОПів. Загальна сума неправомірної вигоди, про яку йдеться у матеріалах справи, становила 39 тисяч гривень.

Корупційна схема у Держпраці: що з’ясували правоохоронці

Правоохоронці 24 листопада 2025 року повідомляли про викриття масштабної корупційної схеми в Івано-Франківській області, до якої, за версією слідства, були причетні посадовці Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Підозрюваних узяли під варту з альтернативою внесення застави.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що працівники Держпраці діяли у змові з посередниками та систематично отримували гроші від бізнесу. Йдеться про оплату фіктивних навчань з охорони праці, видачу посвідчень без реального проходження курсів, а також оформлення дозвільних документів для виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Підозрюваних узяли під варту з альтернативою внесення застави Фото: ДБР

Слідчі також встановили, що за окрему винагороду посадовці ігнорували порушення, виявлені під час перевірок, та не розслідували нещасні випадки на підприємствах. За даними правоохоронців, уже задокументовано отримання неправомірної вигоди на суму 235 тисяч гривень, а під час обшуків вилучили чорнову бухгалтерію, яка може свідчити про додаткові хабарі на сотні тисяч гривень.

Підозри у пропозиції та отриманні неправомірної вигоди, а також у декларуванні недостовірної інформації оголосили начальнику управління Держпраці, керівнику та заступнику керівника управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління, а також директору одного з франківських підприємств. Санкції інкримінованих статей передбачають до десяти років позбавлення волі, а запобіжним заходом для фігурантів справи обрали арешт із можливістю внесення застави.

Реакції людей

Користувачі в Instagram підтримали блогера Дмитра у висвітленні ситуації.

"Ухх, сильно! Молодець, що висвітлюєш цю ситуацію!";

"Бог хайпу. Навіть в гівні знайдеш вихід. Молодець, приклад для надихання";

"Оце дійсно потужно".

