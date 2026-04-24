Воїни ЗСУ, що 17 днів були без їжі на передовій, отримали провізію (відео)

Українським військовим, які 2,5 тижні перебували на передових позиціях без харчування, доставили їжу. Водночас командир бригади, за словами журналістки Кириєнко, взяв під контроль цю ситуацію.

Інцидент стався із бійцями 14 ОМБр. Відео від військових, які отримали харчування, опублікувала журналістка ТСН Юлія Кириєнко, яка поспілкувався з бійцями особисто, по закритому звʼязку.

"Як так сталось, що солдати залишились без доставки провізії, у бригаді розбираються. Винні будуть нести відповідальність", — зазначила вона.

За словами журналістки, командир бригади взяв ситуацію під контроль. Водночас сьогодні, 24 квітня, у Генштабі повідомили, що командира 14-ї бригади було звільнено з посади, а командира 10 армійського корпусу — звільнено з посади та призначено з пониженням.

На відео військові виконали "розпаковку" того, що отримали. Зокрема, їм скинули газові горілки, солодощі, одяг, воду, консерви тощо.

Відео дня

У ЗСУ відреагували на скандал з харчуванням в 14-й бригаді

В Угрупованні Об'єднаних сил визнали, що проблема існує, ба більше — вона виникла не вчора, а це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами. При цьому доповіді на різних рівнях зазначали, що ситуація організована та контрольована.

Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 омбр та публікації фото виснажених голодом бійців, Командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу. Для підтримки підрозділів були негайно додатково виділені ресурси", — зазначили там.

Нагадаємо, що 23 квітня у соцмережах поширили фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади ЗСУ, які начебто залишилися без їжі та води на позиціях. Дружина військового, який перебуває з побратимами на передовій, розповіла, що їжі не було по 17 днів.

У Міністерстві оборони України заявили, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі, а командир 14-ї бригади взяв це питання на контроль. А в Генштабі ЗСУ заявили, що командування бригади приховувало реальний стан справ з забезпеченням військовослужбовців на позиціях, також було втрачено кілька позицій.

