Воины ВСУ, которые 17 дней были без еды на передовой, получили провизию (видео)

Украинским военным, которые 2,5 недели находились на передовых позициях без питания, доставили еду. В то же время командир бригады, по словам журналистки Кириенко, взял под контроль эту ситуацию.

Инцидент произошел с бойцами 14 ОМБр. Видео от военных, которые получили питание, опубликовала журналистка ТСН Юлия Кириенко, которая пообщалась с бойцами лично, по закрытой связи.

"Как так случилось, что солдаты остались без доставки провизии, в бригаде разбираются. Виновные будут нести ответственность", — отметила она.

По словам журналистки, командир бригады взял ситуацию под контроль. В то же время сегодня, 24 апреля, в Генштабе сообщили, что командир 14-й бригады был уволен с должности, а командир 10 армейского корпуса — уволен с должности и назначен с понижением.

На видео военные выполнили "распаковку" того, что получили. В частности, им сбросили газовые водки, сладости, одежду, воду, консервы и тому подобное.

В ВСУ отреагировали на скандал с питанием в 14-й бригаде

В Группировке Объединенных сил признали, что проблема существует, более того — она возникла не вчера, а это следствие длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями. При этом доклады на разных уровнях отмечали, что ситуация организована и контролируемая.

После публичной огласки проблем с обеспечением в полосе 14 омбр и публикации фото истощенных голодом бойцов, Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса. Для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы", — отметили там.

Напомним, что 23 апреля в соцсетях распространили фото критически истощенных украинских военных из 14-й бригады ВСУ, которые якобы остались без еды и воды на позициях. Жена военного, который находится с собратьями на передовой, рассказала, что еды не было по 17 дней.

В Министерстве обороны Украины заявили, что на инцидент уже обратили внимание соответствующие командующие, а командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль. А в Генштабе ВСУ заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих на позициях, также было потеряно несколько позиций.

Ранее Фокус рассказывал, какая реформа питания на самом деле нужна украинской армии.