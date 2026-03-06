Клопотенко и борщ для ВСУ: какая реформа питания на самом деле нужна украинской армии

КЛОПОТЕНКО И АРМЕЙСКИЙ БОРЩ

3 марта 2026 года Минобороны через ГОТ запустило проект "Готовим к бою" вместе с ОО "Культ Фуд" Евгения Клопотенко. В публичном описании инициативы речь идет о сборнике рецептов, видеорецептах, обучении поваров и унификации подходов к приготовлению пищи. Отдельно отмечалось, что многие военные повара не имеют профильного образования, а четко прописанных алгоритмов работы не хватает. Все это может быть полезным. Но важно называть вещи своими именами: это не реформа снабжения, не пересборка логистики и не новая модель контроля поставщиков. Это пиарная кулинарная надстройка над уже существующей системой, которая не имеет ничего общего с улучшением питания воинов, питающихся вне столовых.

Проблема не в том, что в армию позвали шефа. Проблема в том, что обществу это продают как часть "реформы питания", хотя настоящая реформа начинается вовсе не с рецептурщика. Она начинается с контракта, контроля качества, дисциплины поставщика, воды, холодильного оборудования, склада, транспорта и доставки в подразделение вовремя. Именно поэтому Минобороны в 2024–2025 годах занималось не кулинарной эстетикой, а тотальными проверками: от складов поставщиков до организации питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи. Рецепт может сделать кашу более съедобной. Рецепт не имеет колес, не проходит лабораторию и не закрывает последние километры до ЛБС.

Именно официальные действия МОУ показывают масштаб проблемы. В сентябре 2024 года ведомство объявило комплексную проверку системы питания на северном, восточном и южном направлениях. Еще раньше, в августе 2024-го, Минобороны сообщало, что с начала года провело более 99 тысяч лабораторных исследований и не допустило в войска более 2000 тонн некачественных и опасных продуктов; отдельно только в июле 2024 года было заблокировано 209,3 тонны такой продукции. Когда государство вынуждено отсекать тысячи тонн брака, это означает, что корневая проблема — не отсутствие звездного шефа в кадре, а провалы контроля, качества и выполнения контрактов.

В 2025 году эта картина стала еще более выразительной. Для сухпайков Минобороны ввело многоуровневую систему контроля: ветлаборатории для всех составляющих, дегустацию блюд, приемку партий комиссиями в центрах обеспечения. Параллельно в марте стартовала новая система контроля пищевого обеспечения, которая охватывала не только продукты, но и кухонное оборудование, холодильные системы и инфраструктуру. В июне МОУ привлекло к проверкам Госпродпотребслужбу, а руководство ГОТ прямо заявило, что особое внимание пришлось уделить группам, наиболее уязвимым к манипуляциям, прежде всего молочной продукции; отдельно анонсировали и обязательные лабораторные тесты для колбас. Это уже не кулинарное шоу. Это официальное признание того, что система годами спотыкалась о фальсификат, брак и слабый контроль.

В ноябре 2024 года МОУ объясняло, что пилот будет действовать в пяти центральных областях — Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской, тогда как в регионах, где проходит линия соприкосновения, будет оставаться старая логистическая модель, потому что она отработана и понятна рынку. А уже в июле 2025 года ГОТ отчитывался о результатах пилота в Киеве и области: на старте более 11% продуктов возвращали из-за несоответствия качества. Да, дальше ситуация улучшалась, и более половины опрошенных военных в этом пилоте отметили положительные изменения. Но именно это и добивает официальный оптимизм: даже в сравнительно контролируемой зоне новая модель зашла через двузначный процент возвратов, а прифронтовые области вообще оставались на старой схеме. Так где именно здесь ответ для пехоты возле ЛБС?

Именно здесь и начинается политический смысл истории. Коммуникационная логика власти читается очень четко. Официальный сайт президента прямо связывает Клопотенко с реформой школьного питания первой леди: там упомянут сборник рецептур от него, учебные курсы, портал "Знаем", а по итогам 2025 года — более 2 млн детей на бесплатном горячем питании, 355 проверенных проектов модернизации пищеблоков и более 320 млн грн предотвращенных необоснованных расходов. То есть власть уже имеет готовый бренд в сфере "еды как реформы" и просто переносит его на армию. Политически это очень выгодно: вместо неприятного разговора о тыловом провале обществу показывают знакомое лицо и снова продают историю об "обновлении через кулинарию".

Самое неприятное для власти то, что цифры упорно не вписываются в эту красивую картинку. В ноябре 2025 года Счетная палата сообщила о системных проблемах тылового обеспечения: более 60% военнослужащих докупают снаряжение за свой счет, более половины недовольны питанием, а 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях. Одновременно тезис о "тотальной засекреченности" тоже неточен: МОУ публично объявляло ожидаемые стоимости пищевых закупок — более 20 млрд грн на первое полугодие 2025 года, 22,5 млрд грн на второе и около 37 млрд грн на 2026 год, со ссылками на Prozorro. Но это не значит, что все прозрачно до конца: на заседании Счетной палаты 25 ноября 2025 года аудит тыловых закупок обозначался как "для служебного пользования". Так что честная формула такова: не "все засекретили", а "публичные суммы не снимают вопросы к качеству, контролю и результату".

Поэтому главная претензия к истории с Клопотенко не персональная, а системная. Образовательный проект для поваров может быть полезным. Сборник рецептов может где-то улучшить вкус еды в крупных частях или учебных центрах. Но это не лечит фронтовое питание там, где оно реально ломается: на качестве продукта, на подмене товаров, на складе, на воде, на транспортировке, на сорванной доставке, на старой логистике для прифронтовых регионов, на отсутствии нормального буфера для пехоты.

По-прежнему критическим узлом системы остается 50-километровая зона от ЛБС для обеспечения качественным, своевременным и гарантированным питанием. Там живет сухпаек, который соревнуется своим весом за БК и воду, которую надо довести дроном, автоматизированным наземным комплексом или транспортом... Пока фокус государственной машины не сместится с тыловых коммуникационных кампаний на удовлетворение жестких технологических потребностей пехоты (ударопрочные рационы, портативные очистители воды, адаптированная цифровая логистика), до тех пор уровень недовольства личного состава тыловым обеспечением будет оставаться стабильно высоким.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

