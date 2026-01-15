Ветеран Александр Терен "наехал" на Евгения Клопотенко из-за еды: что произошло (фото)

Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен публично раскритиковал Евгения Клопотенко из-за срыва доставки еды. Шеф-повар признал проблему, отреагировал на замечания и объяснил причины инцидента.

Александр Терен сообщил, что заказал доставку в ресторане "Муза", меню для которого создавал Евгений Клопотенко, однако еду так и не получил. Свое возмущение ветеран выразил в резкой форме, обратившись непосредственно к шеф-повару через Threads.

"Спасибо, что накормил (сарказм!). Заказал украинскую кухню в "Музе" от Клопотенко и понюхал дулю, потому что ничего не приехало! Ты хоть смотришь, кто и где твое имя использует?", — написал ветеран войны.

Евгений Клопотенко в ответ назвал ситуацию досадной и отметил, что лично займется решением проблемы и привезет заказ.

"Потому что это не просто бренд с моим лицом, это мой бренд", — подчеркнул шеф-повар.

Также Клопотенко ответил на вопрос пользовательницы относительно тона обращения Терена, отметив, что не имеет к нему никаких претензий и воспринимает ситуацию как собственную ответственность бизнеса.

"Любой негативный опыт клиента с моим бизнесом для меня очень личный. Поэтому я решил, что привезти доставку самому — хорошая идея. Тем более мы знакомы", — пояснил он.

Впоследствии Евгений Клопотенко уточнил, что причиной срыва доставки стала техническая ошибка, которая возникла из-за блэкаута. По его словам, Александр Терен пытался решить проблему всеми возможными способами, и лишь после этого вынес ситуацию в публичное пространство.

"Здесь точно была наша вина с доставкой, поэтому я ему благодарен, потому что благодаря этому удалось выявить существенный баг в нашей системе, из-за которого не один он остался без еды (уже все исправили). Поэтому считайте доставку от меня личной благодарностью", — написал Клопотенко.

Реакции людей

Люди не заценили такую коммуникацию Терена и выразили свое мнение в комментариях:

"Мне одной показалось, что как-то оно агрессивно очень?";

"Кто давал право в таком тоне тыкать? Обращались в заведение или сразу постик катать?";

"Ну да, виноват прежде всего лично Клопотенко, а не админы заведения, которые проебали заказ";

"Почему я чувствую стыд за вас? Особенно последнее предложение";

"Это же все можно написать толерантнее. Что это за тон? Будто везде должна бегать прислуга? Даже если заказ где-то пропустили надо оставаться прежде всего человеком, а не писать в таком тоне в Тредс. Не надо таким быть".

