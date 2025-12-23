В сети рассекретили новую девушку "Холостяка" Александра Терена: что о ней известно (фото)

Недавно Александр Терен сообщил, что больше не один, а также впервые появился на публичном мероприятии вместе с любимой. Впоследствии в сети стало известно, кем является его избранница.

Девушку зовут Екатерина. Она хорошо известна в литературной среде: является основательницей читательского клуба 1574, автором книги "Кто такая эта Кира?" и обозревательницей украинской литературы. Также Екатерина активно ведет соцсети — в частности, в Threads она отмечала, что ей 33 года. О том, кто именно стал избранницей Терена, сообщили в Telegram-канале INSTAМания.

Родом женщина из Ровно, где прожила до 16-летнего возраста. После завершения обучения в университете Екатерина решила взять так называемый gap year и устроилась работать на круизный лайнер. За это время ей удалось пересечь два океана — Атлантический и Тихий.

Девушка Александра Терена — Катерина Фото: Instagram

Сейчас она живет в Киеве, совмещая работу с путешествиями. Более десяти лет Екатерина работала в сфере политического и кризисного пиара. Она участвовала в европейских инициативах, связанных с послевоенным восстановлением Украины, а также сотрудничала с Министерством юстиции, Верховной Радой, Национальным банком, представителями банковской сферы, областными администрациями и избирательными кампаниями.

Сейчас, по словам Екатерины, ее главное внимание сосредоточено на развитии образовательно-развлекательного проекта, который должен не только развлекать аудиторию, но и знакомить с новыми знаниями. Вместе с шестью единомышленниками она создала сериал-курс по украинской литературе под названием "УкрЛит: как сериал, только курс".

Екатерина Смачило сейчас живет в Киеве Фото: Instagram

Из соцсетей также известно, что Екатерина ведет активный образ жизни, занимается спортом и уже более семи лет не употребляет мясо по этическим соображениям.

Отношения Александра Терена

Впервые вместе Александра Терена и Екатерину заметили 20 декабря — пара посетила новогодний концерт "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona", который состоялся в киевском Дворце спорта.

