Неожиданная встреча: экс-участница "Холостяка-14" пошла на свидание с героем прошлого сезона (фото)

Экс-участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Виточка, которая покинула проект в первых эпизодах, неожиданно появилась вместе с героем предыдущего сезона — ветераном и блогером Александром "Тереном" Будько. Она опубликовала совместную фотографию с холостяком.

Хотя Тарас Цимбалюк не вручил розу Виточке уже на стартовой церемонии, девушка успела запомниться зрителям. Многие фанаты были разочарованы ее быстрым выбытием и даже предполагали, что Виточка лучше подходила бы к другому главному герою — именно к Терену. 30 ноября фанатов пары поразило их совместное фото в Instagram.

На своей странице Виточка поделилась новой фотографией, на которой позирует рядом с Александром. Он, как и обещал ранее, подарил ей красную розу. Публикацию девушка подписала одно словосочетанием: "новый сезон".

"Хорошие были вечерницы", — написал Александр в комментариях под сообщением.

На фото пара стоит вместе, держа цветок. Оба были одеты в традиционные вышиванки, ведь посетили мероприятие, посвященное Дню Андрея.

Виточка и Александр Терен Фото: Instagram

Люди в комментариях выразили свои впечатления от фото и отметили, что пара хорошо смотрится вместе.

Веточка и Терен

Ранее Екатерина Немченко написала в Threads, что Виточка и Александр были бы идеальной парой, мол, девушка пошла не на тот сезон "Холостяка".

На это Терен в шутку отреагировал в комментариях, обратившись к Вите: "А что вы делаете в воскресенье вечером?". Участница проекта не растерялась и ответила на его приглашение: "А есть предложения?"

Впоследствии герой 13 сезона добавил: "Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу Виточке".

Кстати, комментарий таки набрал 2 тысячи предпочтений.

