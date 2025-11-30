Неочікувана зустріч: ексучасниця "Холостяка-14" пішла на побачення з героєм минулого сезону (фото)

Ексучасниця 14-го сезону шоу “Холостяк” Віточка, яка покинула проєкт у перших епізодах, несподівано з’явилася разом із героєм попереднього сезону – ветераном та блогером Олександром “Тереном” Будьком. Вона опублікувала спільну світлину з холостяком.

Хоча Тарас Цимбалюк не вручив троянду Віточці вже на стартовій церемонії, дівчина встигла запам’ятатися глядачам. Багато хто з фанатів був розчарований її швидким вибуттям і навіть припускав, що Віточка краще пасувала б до іншого головного героя – саме до Терена. 30 листопада фанатів пари вразило їхнє спільне фото в Instagram.

На своїй сторінці Віточка поділилася новою світлиною, на якій позує поруч із Олександром. Він, як і обіцяв раніше, подарував їй червону троянду. Публікацію дівчина підписала один словосполученням: "новий сезон".

"Гарні були вечорниці", – написав Олександр у коментарях під дописом.

На фото пара стоїть разом, тримаючи квітку. Обоє були вдягнені у традиційні вишиванки, адже відвідали захід, присвячений Дню Андрія.

Віточка і Олександр Терен Фото: Instagram

Люди у коментарях виразили свої враження від фото і зазначили, що пара має гарний вигляд разом.

Віточка і Терен

Раніше Катерина Немченко написала у Threads, що Віточка і Олександр були б ідеальною парою, мовляв, дівчина пішла не на той сезон "Холостяка".

На це Терен жартома відреагував у коментарях, звернувшись до Віти: "А що ви робите в неділю ввечері?". Учасниця проєкту не розгубилася і відповіла на його запрошення: "А є пропозиції?"

Згодом герой 13 сезону додав: "Якщо цей коментар набере 2000 вподобайок, то я особисто подарую троянду Віточці".

До речі, коментар таки набрав 2 тисячі уподобань.

