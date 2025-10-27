"Несіть попкорн": колишній герой шоу "Холостяк" запросив учасницю нового сезону на побачення

У мережі розгорілася жвава дискусія після жарту фанатів "Холостяка". Користувачка опублікувала допис про потенційну пару між учасницею 14 сезону Віточкою Зварич та колишнім головним героєм шоу Олександром Тереном.

Катерина Немченко написала у Threads, що Віточка і Олександр були б ідеальною парою, мовляв, дівчина пішла не на той сезон "Холостяка".

На це Терен жартома відреагував у коментарях, звернувшись до Віти: "А що ви робите в неділю ввечері?". Учасниця проєкту не розгубилася і відповіла на його запрошення: "А є пропозиції?"

Згодом герой 13 сезону додав: "Якщо цей коментар набере 2000 вподобайок, то я особисто подарую троянду Віточці".

До слова, коментар таки набрав 2 тисячі уподобань.

Віточку і Олександра Терена охрестили ідеальною парою Фото: Threads Віточка Зварич і Олександр Терен поспілкувались у Threads Фото: Threads

Реакції людей

Користувачі Threads зацінили допис, дехто написав, що це цікавіше, ніж дивитись СТБ.

"Несіть попкорн";

"Тут в Тредс зараз забабахаємо ще кращий "Холостяк", ніж СТБ";

"Опа, невже я стану свідкою нової історії кохання?";

"Нарешті нормальний "Холостяк".

Згодом в сторіс Віточка повідомила, що вони з Олександром знайомі.

Віточка познайомилась з Олександром влітку Фото: Instagram

Що цікавого в новому сезоні "Холостяка"

"Холостяк" — це українське романтичне реаліті-шоу, у якому один головний герой шукає кохання серед групи учасниць. Сезон 14 стартував восени 2025 року, головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. Ведучим традиційно залишився Григорій Решетнік. У цьому сезоні обіцяють новий емоційний тон, більше щирості, нові формати випробувань.

