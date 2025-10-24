Не така, як інші: чому всі обговорюють Віточку з "Холостяка" (фото)

Учасниця реаліті-шоу "Холостяк-14" Віточка Зварич опинилася в центрі уваги після першого випуску шоу. Приводом для активних обговорень стали не лише її принципова позиція в ефірі, а й несподівані факти з біографії.

У першому епізоді шоу "Холостяк-14" усі дівчата обговорювали дивну поведінку конкурентки, а також те, що вона не знала про специфіку використання турнікетів для військових. Як з’ясувалось, насправді Зварич надзвичайно активна в соціальному плані, зокрема вона закрила збори для військових на суму понад 5 мільйонів гривень. Фокус розкриває основні віхи її біографії.

Волонтерська робота Віточки

"Я не уявляю, як можна інакше. Для мене це вже стало частиною життя, надважливою частиною життя і хотілося б, аби волонтерство ставало частиною життя усього цивільного населення", — заявляє 25-річна Віточка Зварич у своїх соціальних мережах, підкреслюючи свій свідомий вибір.

Відео дня

ВІточка просуває українську культуру Фото: Instagram

Віточка (саме так дівчина називає себе) постійно допомагає українським військовим протягом кількох років, координуючи та організовуючи збори для низки ключових підрозділів. Її допомога охоплює критично важливі потреби фронту: закупівлю дронів, автомобілів, генераторів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та приладів нічного бачення.

За даними відкритих волонтерських звітів, загальна сума допомоги, переданої нею Силам оборони від початку повномасштабного вторгнення перевищила 5 мільйонів гривень.

Зварич постійно допомагає українським військовим Фото: Instagram

Учасниця "Холостяка" також активно організовує благодійні аукціони та заходи на підтримку ЗСУ. Її самовіддана робота відзначена численними подяками та грамотами від військових підрозділів. За вагомий внесок у волонтерську діяльність дівчина нагороджена медаллю від ПЦУ.

Просування культури

Однак основна діяльність Віточки присвячена збереженню та популяризації української культури. Зварич здобуває третю вищу освіту на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка за фахом етнологиня, а також розвиває власний бренд етноаксесуарів "Ладна Ладунка", створюючи унікальні вироби на основі традиційних українських елементів: крайки, гамани, фартухи.

Основна діяльність Віточки присвячена збереженню та популяризації української культури Фото: Instagram

Свою позицію Віточка підтвердила на першій зустрічі з головним героєм Тарасом Цимбалюком, подарувавши йому сорочку, орнамент якої символічно походив із його рідного Корсунь-Шевченківського.

Хто така Віточка Зварич?

Віточка народилася 29 квітня 1999 року у Білій Церкві на Київщині. Зараз проживає у Києві, але постійно наголошує на історичній вагомості рідного міста, за що в соціальних мережах її напівжартома прозвали "амбасадоркою Білої Церкви".

Дівчина має два дипломи Державного торгівельно-економічного університету (ДТЕУ): бакалавра з "Права" та магістра з "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тарас Цимбалюк на фоні скандалу заявив, що "азовці" співпрацюють з акторами, щоб створити нову стрічку про війну в Україні.

Герой нового сезону шоу "Холостяк" з’явився на публіці разом з колишньою дівчиною Світланою Готочкіною.

Крім того, актор розповів про свої враження від зйомок шоу "Холостяк".