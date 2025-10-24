Не такая, как другие: почему все обсуждают Виточку из "Холостяка" (фото)

Участница реалити-шоу "Холостяк-14" Виточка Зварич оказалась в центре внимания после первого выпуска шоу. Поводом для активных обсуждений стали не только ее принципиальная позиция в эфире, но и неожиданные факты из биографии.

В первом эпизоде шоу "Холостяк-14" все девушки обсуждали странное поведение конкурентки, а также то, что она не знала о специфике использования турникетов для военных. Как выяснилось, на самом деле Зварыч чрезвычайно активна в социальном плане, в частности она закрыла сборы для военных на сумму более 5 миллионов гривен. Фокус раскрывает основные вехи ее биографии.

Волонтерская работа Виточки

"Я не представляю, как можно иначе. Для меня это уже стало частью жизни, сверхважной частью жизни и хотелось бы, чтобы волонтерство становилось частью жизни всего гражданского населения", — заявляет 25-летняя Виточка Зварич в своих социальных сетях, подчеркивая свой сознательный выбор.

Відео дня

Виточка продвигает украинскую культуру Фото: Instagram

Виточка (именно так девушка называет себя) постоянно помогает украинским военным в течение нескольких лет, координируя и организуя сборы для ряда ключевых подразделений. Ее помощь охватывает критически важные потребности фронта: закупку дронов, автомобилей, генераторов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и приборов ночного видения.

По данным открытых волонтерских отчетов, общая сумма помощи, переданной ею Силам обороны с начала полномасштабного вторжения превысила 5 миллионов гривен.

Зварыч постоянно помогает украинским военным Фото: Instagram

Участница "Холостяка" также активно организовывает благотворительные аукционы и мероприятия в поддержку ВСУ. Ее самоотверженная работа отмечена многочисленными благодарностями и грамотами от военных подразделений. За весомый вклад в волонтерскую деятельность девушка награждена медалью от ПЦУ.

Продвижение культуры

Однако основная деятельность Виточки посвящена сохранению и популяризации украинской культуры. Зварич получает третье высшее образование на историческом факультете КНУ имени Тараса Шевченко по специальности этнолог, а также развивает собственный бренд этноаксессуаров "Ладна Ладунка", создавая уникальные изделия на основе традиционных украинских элементов: крайки, кошельки, фартуки.

Основная деятельность Виточки посвящена сохранению и популяризации украинской культуры Фото: Instagram

Свою позицию Виточка подтвердила на первой встрече с главным героем Тарасом Цимбалюком, подарив ему рубашку, орнамент которой символично происходил из его родного Корсунь-Шевченковского.

Кто такая Виточка Зварич?

Виточка родилась 29 апреля 1999 года в Белой Церкви Киевской области. Сейчас проживает в Киеве, но постоянно подчеркивает историческую значимость родного города, за что в социальных сетях ее полушутя прозвали "амбассадоркой Белой Церкви".

Девушка имеет два диплома Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ): бакалавра по "Праву" и магистра по "Предпринимательству, торговле и биржевой деятельности".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тарас Цимбалюк на фоне скандала заявил, что "азовцы" сотрудничают с актерами, чтобы создать новую ленту о войне в Украине.

Герой нового сезона шоу "Холостяк" появился на публике вместе с бывшей девушкой Светланой Готочкиной.

Кроме того, актер рассказал о своих впечатлениях от съемок шоу "Холостяк".