"Несите попкорн": бывший герой шоу "Холостяк" пригласил участницу нового сезона на свидание

В сети разгорелась оживленная дискуссия после шутки фанатов "Холостяка". Пользовательница опубликовала сообщение о потенциальной паре между участницей 14 сезона Виточкой Зварич и бывшим главным героем шоу Александром Тереном.

Екатерина Немченко написала в Threads, что Виточка и Александр были бы идеальной парой, мол, девушка пошла не на тот сезон "Холостяка".

На это Терен в шутку отреагировал в комментариях, обратившись к Вите: "А что вы делаете в воскресенье вечером?". Участница проекта не растерялась и ответила на его приглашение: "А есть предложения?"

Впоследствии герой 13 сезона добавил: "Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу Виточке".

К слову, комментарий таки набрал 2 тысячи предпочтений.

Виточку и Александра Терена окрестили идеальной парой Фото: Threads Виточка Зварич и Александр Терен пообщались в Threads Фото: Threads

Реакции людей

Пользователи Threads заценили сообщение, некоторые написали, что это интереснее, чем смотреть СТБ.

Відео дня

"Несите попкорн";

"Здесь в Тредс сейчас забабахаем еще лучший "Холостяк", чем СТБ";

"Опа, неужели я стану свидетельницей новой истории любви?";

"Наконец-то нормальный "Холостяк".

Впоследствии в сторис Виточка сообщила, что они с Александром знакомы.

Виточка познакомилась с Александром летом Фото: Instagram

Что интересного в новом сезоне "Холостяка"

"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один главный герой ищет любовь среди группы участниц. Сезон 14 стартовал осенью 2025 года, главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Ведущим традиционно остался Григорий Решетник. В этом сезоне обещают новый эмоциональный тон, больше искренности, новые форматы испытаний.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виточка Зварич оказалась в центре внимания после первого выпуска шоу. Поводом для активных обсуждений стали не только ее принципиальная позиция в эфире, но и неожиданные факты из биографии.

24 октября на экраны вышел второй эпизод 14-го сезона популярного романтического шоу "Холостяк", в котором зрители увидели первое свидание Тараса Цымбалюка.

Кроме того, в сети уже ходят разные слухи относительно финалисток и победительницы проекта.