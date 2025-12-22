Бывший герой "Холостяка" подтвердил новые отношения: кто его новая девушка (фото)

Ветеран и инфлюенсер Александр Терен впервые появился на публике с новой избранницей. Это произошло на концерте "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona", который состоялся в Киеве 20 декабря.

Александр Терен (Будько) посетил масштабный концерт в столичном "Дворце спорта". В течение всего вечера 29-летний ветеран не отходил от молодой незнакомки — пара держалась за руки и часто молча смотрела друг другу в глаза. Ранее Терен не публиковал совместных фото с девушкой и не рассказывал о ней в соцсетях. Теперь он подтвердил, что это их первый совместный публичный выход, пишет Blik.ua.

"В таком месте — впервые. Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже как правильно представить. Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет. Надеюсь, что она тоже это получает, что получаю и я. Она машет головой вдруг что, то да. У меня новый этап в своей жизни, на самом деле, развития немножко новых отношений. Надеюсь, что он будет положительным, и не будет заканчиваться", — откровенно рассказал Александр Терен.

Александр Терен строит новые отношения Фото: Blick

На уточняющий вопрос о том, как долго они вместе, ветеран ответил: "Не так давно. Не год, как можно понять из новостей. Да вот буквально с зимы".

Имя избранницы и род ее занятий Александр раскрывать не стал. На этот вопрос он отшутился: "Это как с детьми. Пока смайлик, чтобы не сглазили".

