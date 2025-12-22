Колишній герой "Холостяка" підтвердив нові стосунки: хто його нова дівчина (фото)

Ветеран та інфлюенсер Олександр Терен уперше з’явився на публіці з новою обраницею. Це сталося на концерті "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona", що відбувся у Києві 20 грудня.

Олександр Терен (Будько) відвідав масштабний концерт у столичному "Палаці спорту". Упродовж усього вечора 29-річний ветеран не відходив від молодої незнайомки — пара трималася за руки та часто мовчки дивилася одне одному в очі. Раніше Терен не публікував спільних фото з дівчиною і не розповідав про неї в соцмережах. Тепер він підтвердив, що це їхній перший спільний публічний вихід, пише Blik.ua.

"В такому місці – вперше. Публічно я не приховую, де гуляю, куди приходжу. А в такому медійному полі, напевно, так. Не знаю, чи можу щось говорити. Не знаю навіть як правильно представити. Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі і буде. Сподіваюсь, що вона теж це отримує, що отримую і я. Вона махає головою раптом що, то так. Я маю новий етап у своєму житті, насправді, розвитку трошки нових стосунків. Сподіваюсь, що він буде позитивним, і не буде закінчуватися", – відверто розповів Олександр Терен.

Олександр Терен будує нові стосунки Фото: Blick

На уточнююче запитання про те, як довго вони разом, ветеран відповів: "Не так давно. Не рік, як можна зрозуміти з новин. Та ось буквально від зими".

Ім’я обраниці та рід її занять Олександр розкривати не став. На це запитання він віджартувався: "Це як з дітьми. Поки смайлик, аби не зурочили".

