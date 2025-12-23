У мережі розсекретили нову дівчину "Холостяка" Олександра Терена: що про неї відомо (фото)

Нещодавно Олександр Терен повідомив, що більше не сам, а також уперше з’явився на публічному заході разом із коханою. Згодом у мережі стало відомо, ким є його обраниця.

Дівчину звуть Катерина. Вона добре відома у літературному середовищі: є засновницею читацького клубу 1574, авторкою книги "Хто така ця Кіра?" та оглядачкою української літератури. Також Катерина активно веде соцмережі — зокрема, у Threads вона зазначала, що їй 33 роки. Про те, хто саме став обраницею Терена, повідомили в Telegram-каналі INSTAМАНІЯ.

Родом жінка з Рівного, де прожила до 16-річного віку. Після завершення навчання в університеті Катерина вирішила взяти так званий gap year і влаштувалася працювати на круїзний лайнер. За цей час їй вдалося перетнути два океани — Атлантичний і Тихий.

Дівчина Олександра Терена — Катерина Фото: Instagram

Нині вона мешкає в Києві, поєднуючи роботу з подорожами. Понад десять років Катерина працювала у сфері політичного та кризового піару. Вона брала участь у європейських ініціативах, пов’язаних із післявоєнною відбудовою України, а також співпрацювала з Міністерством юстиції, Верховною Радою, Національним банком, представниками банківської сфери, обласними адміністраціями та виборчими кампаніями.

Зараз, за словами Катерини, її головна увага зосереджена на розвитку освітньо-розважального проєкту, який має не лише розважати аудиторію, а й знайомити з новими знаннями. Разом із шістьма однодумцями вона створила серіал-курс з української літератури під назвою "УкрЛіт: як серіал, тільки курс".

Катерина Смачило нині мешкає в Києві Фото: Instagram

Із соцмереж також відомо, що Катерина веде активний спосіб життя, займається спортом і вже понад сім років не вживає м’ясо з етичних міркувань.

Стосунки Олександра Терена

Уперше разом Олександра Терена та Катерину помітили 20 грудня — пара відвідала новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona", який відбувся у київському Палаці спорту.

