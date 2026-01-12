Клопотенко раскрыл подробности помолвки: "Давно разобрался в своих чувствах" (видео)

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые рассказал, как прошла его необычная помолвка с коммуникационщицей Екатериной Воскресенской, которую они отпраздновали в кругу близких.

Евгений признался, что к решению официально связать свою жизнь с любимой пришел осознанно и без спешки. В видео на YouTube-канале Клопотенко рассказал, что долго готовился к важному моменту и изучал историю этого обряда.

Евгений Клопотенко рассказал о своей помолвке

Евгений Клопотенко женится

Пара соединила сватовство и помолвку, оставив только те украинские традиции, которые были им близки, а остальное — сделала по-современному. Был и хлеб, и рушники, и танец родителей, и помолвочное кольцо от известного украинского бренда. Девушка тем временем подготовила для любимого вышиванку с киевскими узорами как символический подарок.

Евгений признался, что они с Екатериной вместе около года и он сознательно решил сделать предложение, попросив разрешения у родителей избранницы.

"Нам очень хотелось, чтобы этот день был настоящим: и о традициях, и о нас", — написал шеф-повар.

Евгений Клопотенко со своей невестой Фото: klopotenko\Instagram

Подготовка к помолвке

Более того, подготовка к помолвке превратилась в целое исследование. Помогали литература, мама и тетя Евгения. Для важного дня Клопотенко выбрал один из своих киевских ресторанов и специальное создал меню.

"Я уже очень давно разобрался в своих чувствах. Когда я почувствовал, как оно должно быть, то мне захотелось сделать Екатерине предложение. Сначала это было дома. Традиции дарить кольцо и еще какие-то вещи мне не нравятся. А для того, чтобы для меня это было органично, то захотел сделать украинское сватовство и помолвку. Это наша интерпретация традиционной помолвки, поскольку некоторые традиции мы воссоздали из прошлого, а некоторые адаптировали под наше время. Это не этнографическое исследование, а наш особый и очень теплый день", — сказал победитель "МастерШефа".

Помолвка Евгения Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Помолвка Евгения Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

