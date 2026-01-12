Клопотенко розкрив подробиці заручин: "Давно розібрався в своїх почуттях" (відео)

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вперше розповів, як минули його незвичні заручини з комунікаційницею Катериною Воскресенською, які вони відсвяткували в колі близьких.

Євген зізнався, що до рішення офіційно повʼязати своє життя з коханою прийшов усвідомлено та без поспіху. У відео на YouTube-каналі Клопотенко розповів, що довго готувався до важливого моменту та вивчав історію цього обряду.

Євген Клопотенко розповів про свої заручини

Євген Клопотенко одружується

Пара поєднала сватання і заручини, залишивши лише ті українські традиції, які були їм близькі, а решту — зробила по-сучасному. Був і хліб, і рушники, і танець батьків, і заручальна каблучка від відомого українського бренду. Дівчина тим часом підготувала для коханого вишиванку з київськими візерунками як символічний подарунок.

Євген зізнався, що вони з Катериною разом близько року і він свідомо вирішив освідчитися, попросивши дозволу в батьків обраниці.

"Нам дуже хотілося, щоб цей день був справжнім: і про традиції, і про нас", — написав шеф-кухар.

Євген Клопотенко зі своєю нареченою Фото: klopotenko\Instagram

Підготовка до заручин

Ба більше, підготовка до заручин перетворилася на ціле дослідження. Допомагали література, мама та тітка Євгена. Для важливого дня Клопотенко обрав один зі своїх київських ресторанів і спеціальне створив меню.

"Я вже дуже давно розібрався в своїх почуттях. Коли я відчув, як воно має бути, то мені захотілося освідчитися Катерині. Спочатку це було вдома. Традиції дарувати кільце й ще якісь речі мені не подобаються. А для того, щоб для мене це було органічно, то захотів зробити українське сватання й заручини. Це наша інтерпретація традиційних заручин, оскільки деякі традиції ми відтворили з минулого, а деякі адаптували під наш час. Це не етнографічне дослідження, а наш особливий і дуже теплий день", — сказав переможець "МастерШефу".

Заручини Євгена Клопотенка Фото: klopotenko\Instagram

Заручини Євгена Клопотенка Фото: klopotenko\Instagram

