Євген Клопотенко натякнув на власні заручини: що відомо про обраницю шеф-кухаря (фото)

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко оприлюднив світлини, на яких освідчився у коханні своїй дівчині Євгенії Воскресенській. Пара перебуває в стосунках уже понад рік.

Ресторатор поділився світлинами, де перебував з коханою, якій зробив пропозицію руки та серця. Світили з заручин шефкухар розмістив у своєму Instagram.

Євген Клопотенко освідчився у коханні своїй дівчині Фото: klopotenko\Instagram

"Здається, у нас є новини. P.S. Кохання — це світло", — підписав допис у соцмережах шефкухар.

Клопотенко додав, що згодом повідомить більше деталей про подію, яку було зафіксовано на фото. У коментарях до посту з фактом заручин пари привітали солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Злата Огнєвіч, журналіста Аліна Доротюк та інші серебритіз.

Сама Євгенія Воскресенська теж має публікацію в Instagram, підтверджуючи ймовірний факт заручин. На момент публікації матеріалу, пара не повідомила додаткових подробиць щодо факту заручення.

Що відомо про наречену Євгена Клопотенка

З відкритих джерел відомо, що наречена відомого шеф-кухаря є уродженкою Києва, де завершила столичну школу номер 78. Вищу освіту вона здобувала в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "культурологія".

Згодом дівчина навчалася та працювала в Італії, займаючись медійним просуванням низки культурних проєктів і брендів моди, серед яких були Blockchain Fashion Week, Kiev Fashion Institute, Jacopo Foggini Design.

Пара натякнула на власні заручини Фото: klopotenko\Instagram

18 жовтня 2025 року Клопотенко зробив допис у соцмережі, підтвердивши факт стосунків з медіаменеджеркою, які тривали понад 9 місяців.

"Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або ж їжте українське. Цьом", — підписав кадри шеф-кухар.

Клопотенко перебуває в стосунках з Євгенією протягом року Фото: klopotenko\Instagram

